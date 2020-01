Atención al resultado

Si las cosas ocurren de la forma prevista, Pedro Sánchez será investido hoy por el Congreso con una diferencia de dos votos a favor más que en contra y podrá anunciar la composición de su Gobierno. Será un Gobierno de coalición de izquierdas, una novedad doble en la que habría que reparar si no fuera porque tras la sesión parlamentaria celebrada estos días ha quedado reducida a anécdota. Y contará con el apoyo inicial de los nacionalistas vascos, gallegos, valencianos, canarios, de los diputados de Más País y Teruel Existe, y con el beneplácito condicional de los independentistas de Bildu y de Esquerra Republicana de Cataluña. El PSOE ha negociado acuerdos bilaterales con seis de estos partidos. Hemos visto la foto de la firma de cada uno, pero no una en la que aparezcan todos los que forman la coalición parlamentaria. El líder socialista ha repetido el argumento de que es el Gobierno elegido por los españoles y el único posible. La legitimidad democrática del gobierno está fuera de toda duda, y no debería ser necesario decirlo, pero el presidente del gobierno es elegido por los diputados del Congreso y si no ha habido más opciones, el PSOE y el PP tendrían que explicar por qué. Los españoles no han concedido una mayoría absoluta a ningún partido, poniéndolos en situación de pactar, y la aritmética parlamentaria resultante de las elecciones sugiere otras posibilidades que podrían contribuir a una mayor estabilidad política y se han descartado sin explicación alguna. La sesión de investidura nos ha hecho entender las razones.

La sociedad española está dispersa. La atomización del Congreso lo demuestra. A pesar de que la lista de partidos con escaño es la más larga hasta la fecha, o quizá por ello, Pedro Sánchez presidirá un gobierno en minoría, expuesto además al chantaje de los partidos independentistas, que ni siquiera han adquirido el compromiso de respaldar los próximos presupuestos y ya le han advertido que sin conversación sobre sus demandas no habrá legislatura. Sin tiempo para reposar su elección, se ha visto obligado a aceptar el emplazamiento de ERC para abrir en el plazo de quince días un diálogo sobre el derecho de autodeterminación y la celebración de un referéndum en Cataluña, con lo que estos asuntos quedan incorporados a la agenda del Gobierno, donde serán recibidos con una actitud especialmente receptiva por parte de Podemos. El Gobierno minoritario de Pedro Sánchez, por otro lado, tendrá que responder a la oposición frontal de los partidos de la derecha. Ayer volvió a apelar a la moderación y la templanza, justo después de escuchar la intervención de la portavoz de su Grupo parlamentario. Pero su esfuerzo de llamar a la calma es muy desacertado, poco creíble y, a resultas, será inútil. Ha adoptado una postura tolerante con los independentistas, pero se resiste a hacer una defensa sin ambages del orden constitucional y, como si su estrategia estuviera inspirada en las influencias de los teóricos del populismo de izquierdas, desde Laclau hasta el mismísimo Carl Schmitt, ha convertido al PP en el enemigo político. No lo cita sin invocar a la ultraderecha y lo ha erigido en cabeza de una «coalición del Apocalipsis». El PSOE nunca había llegado tan lejos. Es un anuncio de lo que viene. Un Gobierno en minoría con la pretensión de realizar un programa de cambios, dispuesto incluso a forzarlos y tentado a señalar a su principal rival, el PP, aprovechando sus afinidades con Vox, como el obstáculo que se interpone en su camino.

La sesión de investidura deja listas las cosas para una división maniquea de la sociedad española, que desde la muerte de Franco oscila a izquierda y a derecha, pero sin moverse mayoritariamente de posiciones centristas. Habrá que ver si las instituciones de nuestra democracia resisten tanta presión. La política española está en caída libre.