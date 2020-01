Carros y diligencia

Después de las fiestas toca acostumbrarse de nuevo a la rutina de siempre y nos queda un enero a palo seco. Un mes largo y cuesta arriba al que los comercios tratarán de darle la vuelta con las rebajas para ver si nos tiramos por el tobogán de sus ofertas y se nos desliza la cartera. No importa cuánto se haya vendido en diciembre que luego se tiene que vender otro tanto, en estos tiempos si el dinero no corre se va corriendo a toda prisa y no hay quien lo alcance. El que no vende ya no compra y el que no compra acaba vendido. Esa es la dinámica.

Nos traerá también este mes, y puede que este mismo día como un último regalo de reyes, un gobierno para este país. O puede que a última hora todo se tuerza y nos lleven irresponsablemente a unas terceras elecciones que otra vez no resuelvan nada. Esperemos que no les salgan los números tan bien como los numeritos a los que se prestan en el congreso y acabemos por fin esta maratón de elecciones barra performance de pataletas.

Se hace difícil entender cómo les cuesta tanto a algunos ponerse de acuerdo cuando ése es su oficio. Para pelearnos no necesitamos a los partidos políticos. Con los de fútbol nos basta. La idea es democratizar los conflictos y resolverlos en el proceso del diálogo y el acercamiento. Pero se ha puesto de moda criticar una cosa y la contraria y acorralar al adversario haga lo que haga hasta volverlo enemigo, porque cualquier cosa que hace el otro está mal por definición cuando todo lo quieren hacer los mismos.

Pero a estas alturas lo de menos ya es el jinete, si monta solo o va en carro, porque da la impresión de que o se cogen ya las riendas o se nos desboca el caballo.