'Jardín de poco', por Francisco García Castro

El ilustre malagueño don Rafael Ballesteros, tiene en las librerías su último poemario, titulado Jardín de poco. Dice el poeta (que fue también político y quizás no aplauda la presente) que Jardín de poco, es un jardín que quiere pero no puede. Un jardín poco fértil. No encuentro nada más apropiado para definir la nueva legislatura que ya arranca. Hay ganas de florecer, savia no tanto, pero hay ganas de color, de luz. Y ojalá así sea, pero eso de la bilateralidad no es precisamente abono justo para lo que se espera de un gobierno de marcado perfil social. Mal abono es el agravio. Poca fertilidad pues. Jardín de poco.