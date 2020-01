Tenemos un problema

Escuché por la radio que el plan acordado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias era incompatible con Europa. Supongo que el tertuliano quería decir con las directrices, las órdenes o las recomendaciones, no sé, de Bruselas. Una vez más me hablaban de Europa como de una potencia colonialista que apenas deja margen para las decisiones de carácter nacional. Somos racionalmente Europa, pero emocionalmente sus súbditos. Y esta división se da todos los días de nuestra vida. Los tribunales europeos, por ejemplo, son españoles sobre el papel, pero en las conversaciones de café son extranjeros. Somos Europa y no somos Europa de forma simultánea, que es como si yo fuera y no fuera al mismo tiempo Juan José Millás o ustedes fueran y no fueran a la vez Roberto Rodríguez o María Sánchez en el caso de que ustedes se llamen de ese modo.

Significa que tenemos problemas identitarios y desidentitarios. Los identitarios provocan las tensiones territoriales que padecemos cada día, y los desidentitarios circulan de forma subterránea bajo la superficie de la actividad política. Estamos atrapados, en fin, entre la espada y la pared o, en otras palabras, entre lo que somos y lo que no somos. Es problema es que lo que no somos es lo mismo que lo que somos. Hay gente que se tiene alergia a sí misma como hay gente con intolerancia a los lácteos. En el segundo caso, basta con no tomar leche ni yogures. ¿Pero qué hacer en el primero?

-Doctor, no me soporto.

-¿En qué lo nota?

-Me salen granos y se me inflama la faringe, casi no puedo respirar. Deme algo para que deje de ser yo mismo.

Personalmente hablando (de qué otra forma, si no, podría hacerlo), llevo toda la vida intentando no ser Juan José Millás. Nunca me he gustado, ni de pequeño, ni de adolescente, ni de joven, ni de mayor, ni ahora. No me gusto, pero he llegado a acuerdos conmigo mismo para evitar el shock anafiláctico que estoy a punto de sufrir cada vez que me afeito. Soy Juan José Millás, pero no me siento Juan José Millás, como los españoles, siendo europeos, no se sienten europeos. Tal es el quid de la cuestión. Houston, tenemos un problema.