Libros rotos

Se pone a trabajar. Sobre una amplia mesa, en el salón, están los libros. Algunos en espera de ser restaurados, otros ya renacidos. Huele a cola, a papel viejo y cubiertas nuevas. Antes de iniciar la labor, siempre piensa que ojalá las personas fueran como los libros y se pudieran arreglar. Luego ya se concentra, los recuerdos se alejan. El presente son los pliegos, las cuerdas, las agujas: pegar, coser, escoger la cabezada y las cubiertas.

Desde que empezó a estudiar la carrera, no había vuelto a encuadernar, y eso que le encantaba, pero su padre fue intransigente: tenía que ser economista y luego hacer unas oposiciones. No quería ver a su hijo como se veía él, aprisionado en el taller desde el amanecer hasta la noche. Tras tres intentos, sacó plaza en el Ayuntamiento, en el área financiera. La vida transcurrió y se casó, tuvo hijos, y un día, demasiado pronto, su esposa falleció. A la semana siguiente fue su padre, y un mes más tarde su madre. Se quedó roto, paralizado. Iba al trabajo por inercia y le parecía que era otro el que se levantaba y estaba en la oficina; él ansiaba quedarse en casa, necesitaba vivir para recordar, no quería distracciones. Por fin, se jubiló.

Fue entonces cuando decidió vender la casa de sus padres y darle a cada uno de sus hijos la mitad del dinero obtenido para que pudieran ponerlo de entrada para una casa. A punto estuvo de vender a precio de saldo las herramientas de su padre a otro taller, pero por nostalgia se dijo que ya lo haría más tarde. Y así fue como, a fuerza de ver los utensilios en su casa, se le ocurrió la idea.

Suena el timbre del porterillo. Es la comida, que de lunes a sábado le suben del bar de la esquina. Los domingos desayuna churros con chocolate y va a comer a casa de uno de sus hijos, de forma alterna.

—Hoy tenemos caldito de pintarroja, buñuelos de bacalao y papas a lo pobre.

—Gracias.

—A ver si un día me enseña€ —dice mientras señala la mesa.

—Cuando quieras. Yo no salgo mucho. —Se fija en sus manos: las tiene largas y fuertes, podría ser un buen encuadernador.

—¿Es difícil?

—Bastante. Pero se puede.

Come sin prisas, en silencio. Al terminar, después de fregar los platos, coge al azar uno de los libros restaurados y lo empieza a leer. Pone música, canta Cesária Évora: «Si tú me escribes, / te escribiré. / Si tú me olvidas, / te olvidaré / hasta el día / que regreses».

Se queda dormido en el sillón. Una siesta apacible, sin sobresaltos. Todavía no lo sabe, pero esa noche soñará con el primer viaje que hizo a Portugal con su mujer y los niños. Él la abrazará y le dirá lo mucho que la echa de menos; ella se reirá y le dirá:

—Qué exagerado eres. Estoy aquí, contigo. No te pienso dejar nunca.

Se prepara un café suave y vuelve al trabajo. El día de reparto se acerca, esa noche y las siguientes va a tener que acostarse un poco más tarde. Hay unos ciento cincuenta libros, podrá terminar cien más. No está mal, veinte o treinta más que el año pasado.

Se los encuentra en muchos sitios: en la basura, por la calle. A veces va a mercadillos y los compra por lotes. Los más rotos y viejos son sus preferidos. No le inspira lástima su estado, al contrario: un libro desvencijado es evidencia de que se ha leído y ha pasado por muchas manos. Juega a adivinar las personas que los han tenido, quienes los han desechado, acaso las que los echan de menos.

Pronto volverán a la calle. Él los irá dejando sobre un banco, en la mesa de un bar, por el paseo marítimo. Alguien los encontrará, mirará en derredor con sorpresa y, al no ver a nadie que los reclame, se los guardará. Faltan quince días para repartirlos. Para, por un día, liberarse de los recuerdos y convertirse unas horas en alguien que se entrega a los demás.

A ella seguro que le gusta la idea.