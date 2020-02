Foodie Love

Algo en mi interior me obligó a actuar correctamente.

El poeta insistió, cuando se comportaba así, llegaba a ser perverso, en que continuáramos la fiesta, pero yo sentía que tenía que volver a casa con Aura. Le di mi número a la holandesa (o alemana), rescaté el sabor de sus labios como despedida y le hice un gesto a la Mari, que volaba con una ración de gambas al pil pil hacia una mesa.

En casa, la gata me saludó con unos ostentosos maullidos. Su forma de decirme que me había echado de menos y que tenía el plato vacío. Recibí un mensaje de Aura: "Los guiris me han dado plantón. Mejor. Así lo celebramos. Me han cogido!". Que los guiris no fueran a clase era una mala noticia, porque no pagaban por adelantado, pero la segunda parte del mensaje era la mejor noticia que habíamos recibido últimamente. Por fin, algo que celebrar. Si me daba prisa, tendría tiempo para prepararlo todo. Metí en el congelador una botella de cava, brut de menos de 3 € del Mercadona, y abrí nuestro último sobre de jamón para que se atemperase. Corté un poco de queso. Estaba preparando la mesa, cuando escuché la llave de la puerta. Me abalancé sobre Aura y enlazamos nuestros besos hasta la habitación. Vaya recibimiento, dijo. Parece que te alegras de verme. Enhorabuena, princesa, contesté, y volví a besarla, esta vez en el cuello, donde sabía que ella no se podía resistir. Tengo un hambre que mato, me interrumpió.

—Tenía una llamada perdida del casero.

La imagen del casero desterró en mí cualquier pensamiento erótico. Nos sentamos en la cama y le resumí la conversación. Cuando le dije que quería subirnos cuatrocientos euros el alquiler, el agotamiento cubrió su rostro.

—Eso es una burrada.

Salimos al salón. Aura vio la mesa preparada y me besó con ternura. Recordé el champán en el congelador y desaparecí hacia la cocina. Cuando volví al salón, estaba sentada a la mesa con la gata en su regazo. Mordisqueaba un trozo de queso.

—¿La abrimos?

Aura se encogió de hombros.

—¿Qué te pasa? Vamos a celebrarlo. ¡Te han cogido!

Ella repitió el gesto. No entendía por qué estaba tan desanimada. Bailar era su vida. Igual que para mí escribir. Habíamos prometido que nada ni nadie podría cambiarnos, como en la canción de Alaska. Era nuestro grito de guerra. A un "tú" impersonal que eran todos y cada uno de los obstáculos que nos íbamos encontrando.

—Estoy harta —dijo—. Harta de tener dos trabajos y no bailar. De...

—¿Pero no decías que te habían cogido?

—Sí. También me han explicado las condiciones.

Aura me contó que, sí, la habían cogido, pero que el papel protagonista lo interpretaría la propietaria de la compañía. Ella y otras tres bailarinas harían de cuerpo de baile. También me contó que no cobraría por los ensayos, sólo por cada actuación. Eso suponía mucho esfuerzo y tener que pedir favores en la cafetería para cambiar los turnos, días de vacaciones para actuar en lugares donde, con un poco de suerte, estarían llenas las primeras filas. Para abaratar costes, la compañía solía regresar justo después de la actuación. Con la consecuente paliza.

—¿Pero es lo que tú quieres hacer? ¿Bailar? —le pregunté.

Ella bebió de su copa de champán y luego acarició a Louise.

—Estoy harta —empezó a decir.

Y entonces sonó mi móvil. Una notificación, nada más. Pero la mirada de Aura terminó de transformarse.

—Estoy harta —repitió—. Harta de que no me cojas el teléfono, de tus mensajes a escondidas, de no saber a qué estamos jugando.

Así que era eso. No tenía que ver con la audición, ni con el baile, ni con la cafetería. Tenía que ver con nosotros. Acabábamos de reconciliarnos después de una crisis importante. Yo había tomado varias copas, no sabía muy bien lo que estaba haciendo. ¿Cómo se me iba a ocurrir a mí enrollarme con su prima?

—Estaba con Fede. No escuché tu llamada —mentí—. Lo siento.

—¿Fede? ¿Quieres que le llame para saber si es verdad?

Me molestó su escepticismo, pero quien siembra la mentira sólo recoge desconfianza. Me acerqué a ella e intenté acariciarla.

— Te lo prometo, Aura, eso es el pasado. No se volverá a repetir.

Soltó una sonrisa descreída, lástima o compasión, no conseguí descifrarlo.

—Me voy a la cama —dijo.

Ella y Louise desaparecieron por la puerta del dormitorio. Bebí el resto de mi copa. Cuando lo de su prima, Aura rompió conmigo. Tuve que dormir en casa de varios amigos hasta que conseguí que volviera a aceptarme. Desde que habíamos vuelto, no era igual, pero yo confiaba en que el tiempo restablecería nuestro estado anterior.

Recibí otra notificación. Instagram me advertía "elasesinodelguadalmedina quiere enviarte un mensaje". El mensaje era "Hay tres temas: el amor, la muerte y las moscas". Conocía perfectamente la frase. Movimiento perpetuo, de Augusto Monterroso, era mi libro favorito. La fotografía del remitente mostraba la cabeza de un jabalí. No tenía ninguna publicación, ni seguidores. Sólo seguía a una persona. A mí. El segundo mensaje era un vídeo. Había muy poca luz y la persona que lo había grabado se acercaba a una chica hasta captar un primer plano de su rostro. Era la estudiante de español. Estaba tumbada, parecía dormida.

No tenía ganas de jugar. Cerré la aplicación y dejé el móvil sobre la mesa.

Desde la puerta de la habitación, observé el cuerpo de Aura en la cama. La gata estaba enroscada junto a sus piernas. Quería pedirle perdón. Decirle lo mucho que lo sentía, que nunca más volvería a hacerlo. Seríamos felices. Fuera como fuera. Hay una frase en Foodie love, una serie de Isabel Coixet, que me llamó la atención: "Las personas que amamos son como llaves que abren zonas nuestras que ni siquiera sabíamos que estaban ahí". Eso me había sucedido con Aura. Ella había descubierto la única zona buena que había en mí. Pero, ¿era yo bueno para ella?