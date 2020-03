Tengo la suerte de compartir pupitre de trabajo con una generosa enciclopedia humana que conoce –casi como nadie– cada rincón de esta isla mediterránea llamada Málaga: el periodista Alfonso Vázquez. Hace unos días, mientras leía el reportaje sobre la llegada de los piquitos de pan a estos lares, sentí la alegría de ver en negro sobre blanco el nombre de la Colonia de San Eugenio. Esa antigua colonia obrera en la que todavía me adentro con mi coche, aunque solo sea para admirar de reojo azulejos como el que, junto al arco de entrada, anuncia que está prohibido arrojar basura a la calle bajo multa de 1 a 5 pesetas, que se destinará a obras benéficas. Además, un mosaico con las normas de convivencia ejerce de ágora. Y otro rótulo ruega, con amenaza de expulsión, cordura en el vecindario. Al cruzar su estoico pórtico, no es exactamente un viaje al pasado la sensación que se experimenta. Allí también late el presente. La ropa tendida dibuja la sombra en las aceras. Sopla un halo de realidad que nos recuerda que, una vez, el tiempo se detuvo en esta bella encrucijada de calles contadas, cercana al Mercado de Bailén y al, por desgracia maltrecho, Convento de La Trinidad.

El abandono al que, a veces, ha sido relegada esta desconocida joya de la capital malagueña también acucia latente como una señal más de que hay enclaves que necesitan ser revitalizados, sin que ello deba conllevar una traición al infinito legado histórico que parte del proyecto en el que estampó su rúbrica, hace poco más de un siglo, la cotizada arquitectura de Fernando Guerrero Strachan. La Colonia de San Eugenio es una de esas maravillosas sorpresas urbanas a las que solo te lleva el boca a boca o la casualidad.