Deporte nacional

Si nombro a Alberto Díaz, por ejemplo, muchos me dirán que no es tirador y que los equipos le pasan el pick and roll por detrás para retarle a tirar. Si os nombro a Ante Tomic los mismos dirán que es blando, que no es muy fiable en el tiro libre o que no pone demasiada energía en el juego. ¿Cambiamos de deporte? ¿Qué me diríais de Vinicius? Que no tiene gol, que va siempre acelerado y que centra regular.

Siempre igual. Tenemos una facilidad tremenda para ver los defectos de los deportistas. Este es uno de los deportes nacionales que todos practicamos, como el de jugar a ser entrenador, que todos sabemos más que los entrenadores profesionales que ven entrenar a sus jugadores a diario, que estudian y razonan todas las decisiones que toman y que, juego a ser corporativista, tienen derecho también a equivocarse alguna vez.

Yo no voy a negar esos defectos que yo mismo os he expuesto porque los he escuchado muchas veces y porque son reales. Pero me quedo con las virtudes antes que con los defectos. Pues claro que es verdad que Alberto Díaz no es un tirador, aunque nadie me negará que cada vez es más fiable en su tiro de tres puntos. Pero también es un defensor de nivel Euroleague. Sí, lo digo convencido. Ver defender a Alberto es asistir a un clínic de cómo defender con balón y sin balón. Verle jugar con ese carácter y esa implicación contagia a cualquiera. Pues eso espero yo de Alberto, verle defender a ese nivel tan alto, luchar por cada balón y, por supuesto, que siga mejorando y trabajando para tirar cada día mejor.

Sin duda que Ante Tomic no es un jugador que domine por su físico. Nunca hará jugadas espectaculares o le veremos poner tapones estratosféricos. Pero lo que espero de Tomic es que juegue 1x1 al poste bajo, donde es de los mejores jugadores en el baloncesto europeo (si no el mejor), pasar el balón como lo hace o lanzar ganchos con ambas manos con un porcentaje de acierto altísimo.

También estoy de acuerdo con quien diga que Vinicius no es un goleador y que centra regular. Pero yo lo que espero del chaval es que encare al lateral todas las veces y que no deje de hacerlo porque pierda algún balón. Seguro que la madurez hará que tenga más pausa para pasar mejor o definir, que tiene 19 años. Los goles que los metan otros, pero que él explote sus virtudes.

A esta conclusión quiero llegar. De los jugadores espero que exploten sus virtudes. No voy al Carpena a ver a Alberto Díaz meter triples, voy a verle defender a nivel Euroleague. No me siento delante de la tele a ver mates de Tomic, sino a disfrutar de cómo juega al poste bajo. No pagaría una entrada para ver a Vinicius meter goles, sino para ver cómo desborda por la banda siendo un peligro constante.

No existe el jugador perfecto. Todos tienen defectos que intentan pulir con trabajo. Pero todos tienen virtudes que nos pueden hacer levantarnos del asiento. Ir a ver un espectáculo para ver los defectos de los protagonistas no es divertido. Estoy convencido de que se disfruta mucho más si te fijas en las virtudes que tienen, en esas acciones que solo ellos saben hacer y que les hacen diferentes, únicos.

Y, digo yo que ya que cuesta una pasta pagar las plataformas para ver por televisión los deportes que más nos gustan o sacar una entrada para verlos en directo, ¿no es mejor disfrutar del espectáculo y de los jugadorazos que tenemos la suerte de que jueguen en nuestro país?

De eso de que desde el sofá sabemos más que Casimiro, Pesic o Zidane hablamos otro día. O que el entrenador de mi hijo...