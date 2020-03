El amor en los tiempos del coronavirus

«En este tiempo hostil, propicio al odio», que diría el poeta Ángel González, cuando uno deambula o se sienta en las terrazas de las viejas cafeterías, es relativamente fácil identificar a las parejas y a los matrimonios porque, en multitud de ocasiones, suelen guardarse un mutuo y obsequioso silencio. Un silencio en el que sus miradas, además, si antes prendadas del amor correspondido, rinden ahora fiel vasallaje a la irreductible pantalla del smartphone, por ejemplo. Hablan, dialogan y platican los vecinos, los amigos, los compañeros de trabajo, los confesionarios, los compadres, incluso los enamorados neonatos que inician el cortejo desde la incertidumbre; pero callan, ¡ay!, de un modo peligrosamente reiterado, las parejas que bien pudiéramos referir como, aparentemente, consolidadas. Propónganse ustedes un sano ejercicio de observación y advertirán que lo que les comento es más que cierto. Sustentar el amor y sus espacios en el marco de la inercia, los horarios, el trabajo, la crianza de los hijos, las extraescolares, la comunidad de propietarios, las obligaciones, el sufragio activo varias veces al año y los imprevistos, propios y ajenos, se torna en nuestros días como una hazaña más que portentosa. Y es que, al final, en última instancia, el amor, al igual que la nómina del funcionario, es el que también acaba pagando la cuenta de los desastres sociales. En cualquier caso, y por lo que a mí respecta, llámenme raro si les apetece, ella siempre va a estar por encima de cualquier coyuntura económica, sanitaria o social. Ella siempre se alzará sobre estos tiempos tan pródigos en la aparición de virus y demás criaturas de la desesperación y la sombra. Piensen ustedes en su musa universal, su Beatriz, su Leonor, su Zenobia, su Guiomar o su Isabel y díganme, con el corazón en la mano, si no soy portador de la indiscutible razón de los santos. Les ruego, pues, les imploro, que se sumen a mi posicionamiento desde el cual me sigo declarando insumiso respecto de aquellas ordenanzas o prescripciones médicas o administrativas que, frente a cualquier tipo de coronavirus, proscriban la caricia a menos de un metro de distancia. Como también me niego a admitir la concesión de su debida excepción mediante guantes de látex, mamparas transparentes o cualesquiera otras infamias que supongan un muro, una desconexión o un simple alejamiento, físico o espiritual, respecto de la persona con la que uno quisiera envejecer y desgastar la vida. No quiero tener que acariciarla con las manos húmedas y rezumantes de los efluvios procedentes de la consabida solución hidroalcohólica. No permitiré, y antes de que yo claudique en este punto habrán de pasar por encima de mi cadáver, que una mascarilla se interponga entre ella y mis ansias.

Me alzaré en armas antes de consentir que el sabor de los besos sea filtrado por una mascarilla desechable. Pero tampoco por la rutina, la desgana, el desabastecimiento, el desgaste de lo cotidiano o la irrefrenable potencialidad que oferta el mundo desde su inabarcable e infinito horizonte. No quiero templar sus fiebres ni sus dolencias desde el parapeto de un traje de buzo. Antes que eso, prefiero oler su sudor, recibirlo en mis manos, sentir que huelo a ella después de abrazarla y renunciar a cualquier tipo de vestimenta profiláctica de esas con las que, hoy por hoy, se construyen las murallas, el alambre de espino, los prejuicios y perjuicios raciales, los eternos interrogantes sin respuesta de la desigualdad y el indómito e intransigente espíritu que emerge de las fronteras y que tantas y tantas veces impide que África nos abrace con ojos de niña de nueve años mutilada genitalmente. «¿A dónde huir entonces?», sigue refiriendo el poeta. ¿Cómo marcar, porque también esto es amor, la auténtica prevalencia de la infamia y la vergüenza que suponen el drama del hambre mundial frente a cualquier tipo de patología vírica? ¿Queda, acaso, algo más allá de la continua inercia que nos lleva a llenar el alma de hastío e indiferencia?

Fue mi señora quien dio título a esta columna después de beber de mi vaso y generar en mí la suficiente clarividencia para tomar conciencia de este rumbo general tan comedido con lo que verdaderamente importa. Pues, lamentablemente, así es, o así nos están vendiendo, el amor en los tiempos del coronavirus. Y sin coronavirus.