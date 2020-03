El feminismo entra en la Iglesia

Tras ver el otro día unas imágenes en Canal Sur de un grupo de mujeres católicas concentradas a las puertas de la catedral de la Almudena (así como en otros lugares ), pidiendo la igualdad real de éstas en la Iglesia, junto a los hombres, y el final de su marginación en puestos relevantes, he hecho la siguiente reflexión: es cierto que la mujer tiene hoy más presencia en la Iglesia,cosa que nadie puede negar (se ven mujeres dando la comunión, dirigiendo ejercicios, leyendo lecturas bíblicas en las misas, etc., lo que antes era impensable). Pero es que yo pienso que el feminismo, bien entendido, hace siglos que entró, ojo, no en la Iglesia Institucional, sino, lo que es más importante, en el propio movimiento del discipulado de Jesús de Nazaret.

Basta con leer algunos libros, como dos que tengo ahora a mano ('Jesús y las mujeres', del historiador Antonio Piñero, y otro con el mismo título de Enzo Bianchi, prior de la comunidad monástica de Bose) en los que se citan no pocos pasajes de los Evangelios donde la mujer está presente en el entorno próximo de Jesús.

Véanse, por ejemplo, la cita que hace Lucas (8,1-3) de María Magdalena, Juana, mujer de Cusa, Susana y otras muchas que les ayudaban en la administración de sus bienes. También Marcos (15,40-41) cita a María Magdalena, María, la madre de Santiago el Menor y de José, Salomé y otras que miraban de lejos al Crucificado.

Por otra parte, estaría la mujer sorprendida en adulterio, que relata Juan en su evangelio, la mujer samaritana, la suegra de Simón Pedro, la hija de Jairo, la hemorroísa, la viuda de Naim, la mujer sirofenicia y su hija, aparte de las citadas en distintas parábolas.

No olvidemos que en los albores del Cristianismo las mujeres tenían un papel esencial como diáconas (es decir, servidoras).

Y ya, para concluir, recordar que la norma del celibato sacerdotal data sólo desde la Edad Media.

Cuando en otras ramas del cristianismo, como los anglicanos, la mujer tiene hasta categoría presbiterial, e incluso episcopal, ¿qué de particular tendría que el Papa reconociese esta función en la mujer, cuando no hay ninguna objeción en el Evangelio e incluso podría contribuir a la tan ansiada unidad de los cristianos?

Defendamos, pues, la igualdad real entre hombres y mujeres dentro de la Iglesia.

Miguel Hijano Guerrero

Málaga