Pienso en el agarrotado gesto de lo que se marcha al ser vivido y con insoportable tristeza rechazo las palabras que no llevan a ningún lado. Ser mujer es sumar con habilidad las vivencias y proclamar sin miedo nuestro pensamiento. Junto al prejuicio racionalista, siempre, absolutamente siempre, aparece el miedo causado por la vergüenza. Ser mujer no es repetir con exactitud los parámetros de otras mujeres y sentirse amenazada por la desobediencia y el castigo. En otras épocas (sonrío) a las que no cedían las llamaban «costestatarias» pretendiendo así, además sin mucha justeza, inocular el sentido de la ceguera y el engaño. Ser mujer es alejarse de toda conformidad y buscar nuestro destino... Muchas seguridades son el reposo del miedo disfrazo de estabilidad. Pienso que junto a la impaciencia pocas veces brotan las lágrimas. Sí, no hay que esperar mucho para ser mujer, y en caso de que así sea es mejor hacerse fugitiva. Ser mujer es fulminar igual que un relámpago todo aquello que no responde a la palabra dignidad.

Ser mujer es no permanecer invisible sepultada en el interior de un hombre. No, ningún vínculo debe ser secuencia de autoridad y sentimiento de culpa; y por desgracia, a los hechos me remito, muchas mujeres son el descuido teórico de la palabra sumisión. Estar a expensas de alguien es gritar un día de felicidad y al otro llorar de tristeza. A veces, nosotros mismos, somos larva y efecto. Sí, por consentir...

Ser mujer es no andar con economías mentales y vivir todo lo que se nos pasa por la cabeza. Nadie, absolutamente nadie, debe pretender domarnos la mente y el cuerpo. Ser mujer es ver un montón de realidades y mandarlas a tomar por saco... Muchas veces junto al sublime gesto de la indiferencia está la mejor respuesta. Ya, puede ser complicado desbaratar todo lo que esperan (algunos y algunas) de nosotras, pero no imposible. La prudencia no es mala, pero en ocasiones, es absurda necesidad moral que sirve de coartada a la parálisis.

Ser mujer es ver que junto lo hipócrita todo es inmoral y culpa. Por lo tanto, es importante darse cuenta que junto a las opiniones ajenas, jamás encontraremos nuestra felicidad. La vida es muy corta, conviene pensar en ello y obrar en consecuencia. Entonces, creo que ser mujer, es desenvolverse sin timidez y hacer lo que nos da la real gana. La cobardía es poco simpática, además es rumiante y perezosa, junto a ella todo se vuelve tardío y se inclina a la imaginación... Ser mujer es inclinar la vida a la práctica y despertar del letargo. Sí, salir orgullosas a la calle y gritar: ¡Soy mujer! Y aunque 'alguno', una gran minoría, piense que una mujer así es una 'libertina', no hay que prestar atención a personas que tienen hábitos machistas. Afortunadamente, hay muchos hombres que se ganan la duplicidad de nuestro cariño, hombres que son educados, respetuosos y que se asemejan a la alquimia.