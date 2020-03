Hay cosas que no podemos arreglar, ni cambiar, incluso ni siquiera entender o asimilar del todo. Situaciones, eventos, sucesos, que ocurren sin que intervenga la voluntad de nadie concreto, simplemente se van articulando mediante una coordinación desatendida o imperceptible hasta que de pronto se vuelven inevitables, arrolladoras e imparables y se plantan ante el mundo con su apariencia de amenaza o revolución y de pronto lo vuelven todo diferente cambiando las costumbres, y las costuras del día a día, proponiendo un nuevo paradigma bajo el que nos sitúa la vida. No son muy frecuentes pero cuando ocurren nos levantan los pies del suelo para construir un nuevo escenario.

Hay otros sucesos o situaciones que tienen una apariencia similar, también se nos presentan complicadas, y a primera vista pueden parecer igual de irremediables, pero si uno se fija o se detiene lo suficiente a analizarlas y valorar lo que ocurre puede darse cuenta de que en realidad algo sí se puede hacer para evitar su impacto, para contenerlo o reducirlo. Pero no nos vale con lo que sabemos, ni con lo que hacíamos, sino que hemos de buscar nuevos caminos, comportamientos, actitudes con los que plantar cara al reto y modelar sus condiciones. Y finalmente están la cosas que son lo que queremos, o que pueden o podrían serlo, interactúan en nuestro plano y cualquier gesto las transforma o reconfigura. Pueden parecer estables durante un tiempo y adoptar la apariencia de inamovibles y hacernos creer que serán así siempre. Pero basta con cambiar de trabajo, pareja, amigos o ciudad para que todo se plantee de nuevo y no valga nada de lo de antes. Siempre ha sido así, es verdad. El problema es que ahora se nos presenta todo plano, la actualidad sin categorías, y así no hay manera de arreglar lo que está en nuestras manos, ni de evitar confundir la persistencia con la obstinación.