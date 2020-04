Reflexiones en torno al coronavirus II

Pasaron unos días desde mis primeras reflexiones, pensadas en mis madrugadas de Sunny Isle Beach, escritas para mí y para mis amigos, y que han sido objeto de grandes elogios de parte de personas a las que considero con excelentes cualidades humanas, aparte de gran nivel profesional y académico.

Seguí estudiando y, halagado por estos entusiasmos, acepté que se hiciera referencia a esas humildes notas mías en algún medio como La Opinión de Málaga. Seguiré haciendo lo mismo: aprendiendo, tratando de comprender y escribiendo lo que estime puede ser de interés para mis amigos.



Más sobre la infección

Sigue su curso, con una evolución muy desfavorable en España y un aumento de casos preocupante en algunos puntos de EEUU. Nueva York, como ciudad, parece que destaca de forma negativa en todo el país. En Florida hay también una escalada de casos que preocupa. Las autoridades del Estado de Florida, guiadas por los consejos y recomendaciones de los infectólogos, están estableciendo progresivamente normas más duras para contener la propagación del virus. Esencialmente están basadas en el aislamiento e higiene personales: evitar los contactos personales y extremar el lavado de manos con jabones antisépticos. En un apartado independiente ampliaré esta información referida al área de Miami que estoy frecuentando más.

Mientras tanto, volvamos a ocuparnos de aspectos más científicos referentes a la infección Covid-19. El Coronavirus que nos ocupa tiene forma de partícula esférica de un diámetro comprendido entre 80 y 220 nm (0.08 y 0.22?). Recordemos que el diámetro de una célula humana viene a ser de 10?, mientras que el de una bacteria puede estar alrededor de 1?.

Se trata, pues, de un virus de 'apreciables' dimensiones.

El proceso de la infección por coronavirus empieza, como en el caso de cualquier virus, por una aproximación a la célula huésped y una unión a su superficie. En esta fase es importante conocer las características físicas del virus: de dónde puede venir, su fijación a las superficies, su estabilidad a la temperatura. Hoy sabemos que puede liberarse engullido en una gota de liquido tras el estornudo o la tos de una persona portadora y que puede quedar activo desde varias horas a varios días sobre cualquier tipo de superficie. Es en esta fase en la que hay protegerse de respirarlo y de tocarlo. El uso de mascarilla en lugares cerrados, así como de guantes de plástico y posterior lavado antiséptico de manos es suficiente en esta fase. De esta forma evitamos que las partículas de virus se acerquen a nuevos individuos.

La fase de unión del virus a puntos de la superficie de la célula es la más crítica; es este 'enganche' del virus a través de sus garfios proteicos el que hay que impedir. El primer tratamiento farmacológico es el uso de cloroquina o de hidroxicloroquina, dos viejos productos, con eficacia desde hace muchos años como agentes antimaláricos y útiles en el tratamiento del lupus eritematoso sistémico, asociados a otros fármacos más modernos.

Parece que la hidroxicloroquina va a tener utilidad en el tratamiento de casos leves de la infección por el coronavirus actual. No se conoce muy bien su mecanismo de acción; mi explicación es que su administración hace que el virus 'se sienta menos cómodo' y abandone ese medio algo hostil, creado por el fármaco (¿Quizá por un pH no agradable para el virus?) ¡Hagamos, pues, que el virus se sienta menos cómodo en ese microambiente 'menos agradable' creado por la hidroxicloroquina!

El segundo fármaco, para utilizar en casos más avanzados de la infección es un antiviral eficaz; el Remdesivir se está mostrando como el antiviral de elección para combatir al nuevo virus SARS-COV-2. El Oseltamivir, ingrediente activo del Tamiflu, tan eficaz contra el virus H1N1, está siendo descartado. La combinación antirretroviral de Lopinavir/Ritonavir, utilizada en la infección por VIH, está siendo también ensayada. Su posible utilidad, conjuntamente con ?IFN, sería en fases posteriores de la infección.

Y, por supuesto, serán las vacunas las determinantes a la hora de impedir la unión del virus a 'sus receptores celulares'. Para llegar a estas vacunas hay que conocer previamente la arquitectura de esos 'garfios' proteicos del virus y reproducir alguno de esos fragmentos. Hay opiniones sobre el tiempo que transcurriría antes de obtener una vacuna: ¿meses? ¿años? Yo estimo que un plazo de tres a seis meses es razonable.

Y nos queda la fase más grave de la enfermedad. ¿Qué hacer si el virus, penetra y se 'enseñorea' de la célula huésped? En ese caso habría, por una parte, que luchar contra el virus y, por otra, contrarrestar la degradación del estado del paciente, producida por la tormenta inmunológica ('immunological storm') desencadenada con la liberación descontrolada de citocinas proinflamatorias como el TNF (Tumor Necrosis Factor), IL-1 y IL-6. Creo que sería contraproducente el uso de fármacos anti-TNF; regular la liberación de TNF y controlar sus niveles es importante; antagonizar sus acciones con los llamados antagonistas de TNF, no constituiría una solución. Pienso que la recomendación de un anticuerpo monoclonal, mAb, va en este sentido. Tocilizumab, mAb elegido, es un anticuerpo monoclonal humanizado, aprobado en el tratamiento de la Artritis Reumatoide por su acción antinflamatoria, neutralizando las acciones de la citocina proinflamatoria IL-6. En ausencia de Inmunomoduladores, este mAb podría ser la solución para poner freno a esa tormenta inmunológica.

En definitiva, hidroxicloroquina, remdesivir y tocilizumab constituyen el tratamiento de elección puesto en marcha en distintos hospitales, en espera de la llegada de la esperada vacuna.



Otras posibles alternativas

Merecen ser mencionados otros posibles tratamientos. Dedicaremos unas líneas a los siguientes:

Aplidin, cuyo principio activo es la plitidepsina, ha sido desarrollado por PharmaMar. Se une a la proteína human EF1A y puede impedir la propagación del virus. Aunque su mecanismo de acción no está probado en este caso, mi interpretación es que la proteína EF1A sirve de 'vehículo' al desplazamiento del virus; aplidina, neutralizaría esta proteína, anulando con ello el desplazamiento del virus dentro del organismo. Recordemos que Aplidin está siendo desarrollado por PharmaMar dentro de su programa de antitumorales de origen marino y que ha sido aprobado en algunos países para el tratamiento del mieloma múltiple.

La unión férrea del virus a través de sus 'garfios' proteicos a la superficie de la célula huésped la realiza el coronavirus de manera preferencial sobre los receptores de angiotensina II; una línea de investigación, en mi opinión lejana, es la obtención de la enzima ACE II recombinante y su utilización para contrarrestar esa unión.

La eficacia de la administración conjunta de azitromicina con hidroxicloroquina está aún por demostrar.



Otros comentarios

La posible eficacia de la azitromicina merece ser discutida aquí. Pertenece al grupo de los macrólidos y fue estudiada y desarrollada por la compañía farmacéutica PLIVA de Zagreb, hoy Croacia, en la década de los 70. En el año 1986, la compañía americana PFIZER llegó a un acuerdo con PLIVA. Desde entonces, la azitromicina ha ido escalando puestos en el mercado farmacéutico hasta convertirse en el antibiótico de más ventas en el mundo farmacéutico. Su indicación principal la constituye las infecciones respiratorias de vías altas. Otros antibióticos del grupo de los macrólidos son eritromicina, claritromicina y josamicina.

No sabemos si la eficacia de azitromicina en el tratamiento de la infección Covid-19, señalada por un equipo francés, es fruto de un estudio razonado o de la 'serendipity'. Más de una solución a serios problemas clínicos se ha encontrado por 'serendipity'. Recordemos la historia reciente de bioterrorismo por esporas de ántrax, Bacillus anthrax, en 2001, después de los atentados contra las torres gemelas. No se sabía que aquellos enfermos de infección pulmonar habían sufrido el ataque bioterrorista de esporas de ántrax camufladas en envíos postales normales. El uso serendipitoso de ciprofloxacino, antibiótico del grupo de las fluoroquinolonas, desarrollado al principio de la década de los 80 del siglo pasado, abrió la vía para la solución del problema.



Otros comentarios y alguna anécdota

Estos días que llevamos con la pandemia desatada, se ha revelado de forma espontánea lo más profundo del ser español, para lo bueno y para lo menos bueno. Entre la buena gente, la inmensa mayoría de los españoles, han circulado todo tipo de chistes, ocurrencias, historias, además de las actitudes abnegadas de muchos. Han surgido también algunos bulos y se han creado algunas esperanzas, creo que sin mala intención. Entre 'los otros', el odio a lo de siempre: a España y a 'los españoles'.

Quiero resaltar, no obstante, algo que me ha llamado la atención en estos momentos de congoja generalizada. Una página del Ministerio de Justicia del BOE de fecha 20 de marzo del 2020 especificando las instrucciones para solicitar y conceder la Gracia del Indulto€ '¡No comments!'

Esta última noticia no me ha sacado de lo esencial: seguir siendo yo, estudiando, aprendiendo, tratando de comprender y compartiendo todo lo aprendido. Y, debo aceptar que el último fin de semana he aprendido y he colaborado a deshacer un bulo científico, no español, relacionado con el coronavirus del momento, el SARS-COV-2.

Han sido varias horas de estudio y perplejidad en relación con la patente europea 1.694.829 B1. La dificultad estriba en que un personaje no identificado explica en un largo vídeo y en un francés muy correcto el contenido de dicha patente europea relativa al coronavirus, añadiendo sus comentarios personales, muy tendenciosos. Me pidieron en Miami que diera mi opinión sobe las cosas que se decían en dicho vídeo. Escuché el largo relato tres veces sospechando que se trataba de algo extraño: una patente del 2003 en la que un laboratorio francés se ponía en contacto con un grupo chino para producir el coronavirus, un virus que haría estragos entre la población.

Después de escuchar una y otra vez ese deseo del protagonista del vídeo de comunicar en francés, de forma tendenciosa, el contenido y la finalidad de lo patentado, decidí buscar en internet y descubrí que se trataba de un bulo, construido y contado en francés sobre una patente del 2003 del Institut Pasteur de París, a propósito del SARS-COV-1 y no, como pretendía hacernos creer la persona no identificada del vídeo, de que la patente se refería al SARS-COV-2. El propio Institut Pasteur explica en las páginas de internet la superchería.



Otras consideraciones

Los primeros días en Miami transcurrieron como siempre; adaptación al clima benigno de aquí en este tiempo, salidas a la playa y realización de las labores diarias de banco, 'supermarket', etc. También continuó el estudio en mi vida, como es habitual cuando me instalo en el apartamento de mi hija María Luísa en Arlen House, situado en lo que siempre se llamó Sunny Isles, ahora, de forma rimbombante rebautizado o 'redefined', como un día en 1995 lo llamó Trump en su faceta inmobiliaria, The Florida's Riviera. Sí, en aquel trozo de playa salvaje y desierta se alzaron las tres torres Trump, empequeñeciendo aún más el humilde motel de dos plantas The Ocean Palm, ya desaparecido. En su lugar, se eleva elegante, insultante y majestuosa, la torre del Ritz Carlton, con algunas plantas más que las torres Trump€

Queda únicamente un edificio singular de cuatro plantas, de nombre The Tropicana antes del comienzo de la playa nudista o, mejor dicho, de un trozo de playa en el que 'one may encounter nude people'. Y la playa, separada por un pequeño parque con vegetación del lugar, conocido ahora como Butterfly Park, antes de adentrarse de lleno en la playa libre de nombre Haulover Park Beach.

Los tres suntuosos edificios de Arlen House están situados, frente a las Trump Towers, en una especie de península de más de un kilómetro de perímetro, con todo tipo de comodidades. Este es el entorno elegido por María Luísa para que sus amigos y familia pasen unos días independientes de vacaciones y trabajo.

En este lugar y, hasta el 2016, he hecho grandes progresos en mis estudios y he escrito no pocos textos sobre muy diversos temas, científicos y no científicos, en los tres idiomas que conozco. Sí, es éste un lugar que me ha facilitado mucho el dar rienda suelta a mis ensoñaciones.



Recomendaciones finales

Es cierto que la infección por este coronavirus SARS-COV-2 avanza en esta sociedad prepotente 'del bienestar' Pero también es cierto que mientras llega la ansiada vacuna en un plazo de algunos meses (¿3?), se progresa en el conocimiento del virus y se establecen estrategias para combatirlo. Repetiremos que la disciplina es vital, es decir, el cumplimiento absoluto de las normas dictadas por las autoridades sanitarias. Con este cumplimiento y los tratamientos farmacológicos que he esbozado, además de algo de 'serendipity', podemos confiar en que el virus se vaya 'batiendo en retirada'.

Y de nuevo miremos con admiración y respeto a nuestros servicios de atención clínica a los pacientes, muy por encima de los propios pacientes e infinitamente por encima de los políticos.



Adenda

— Mi agradecimiento a los Dres. C. Omeñaca y M.L. Alcaide, grandes especialistas en enfermedades infecciosas, por las discusiones tan fructíferas en las que tanto aprendo.

— Con fecha 16 de marzo del 2020 ha comenzado en Seattle el ensayo clínico con la nueva vacuna. Rindamos un emocionado homenaje a, Jen Haller, 43 años, primera mujer que ha decidido participar en este ensayo y a los investigadores del KPWHRI (Kaiser Permanent Washington Research Institute) en Seattle (EEUU) por aceptar llevar a cabo este estudio.

— Quiero resaltar que son ya varios los hospitales españoles que han diseñado líneas de actuación farmacológica para combatir la infección.