Vidas rotas

Ceno, como cada noche, después de hacer mis ejercicios de Pilates y cardio. La verdad es que me reconforta mucho y siempre pienso que soy una privilegiada por poder llevar este confinamiento tan bien, y sobre todo por no tener a ningún miembro de mi familia contagiado.

Pero hoy todo ha dado un vuelco. He escuchado una voz que me ha llegado al alma y he tenido que dejar el tenedor. Es la voz de Enriqueta. Días atrás había escuchado las desgarradoras declaraciones de su hijo Vicente Sánchez, que lleva el mismo nombre de su padre. Si ya es terrible ver a un padre llorar la muerte de un hijo, la de un padre o una madre no lo es menos. No es ley de vida, en este caso, no lo es.

Enriqueta relataba cómo su marido Vicente, médico, venía realizando su trabajo sin ningún tipo de protección médica. Ella, Enriqueta, contaba cómo Sanidad, la Sanidad pública de la que tanto nos enorgullecemos y que pagamos todos los españoles, le negó el test del Covid-19 porque no cumplía los parámetros, y que lo único que hicieron fue recomendarle aislamiento alegando que no cumplía con los criterios sanitarios. Dos semanas estuvo Vicente aislado en casa hasta que empeoró y la neumonía que estaba padeciendo le llevó directo a la UCI. Allí, y después de 14 días de lucha, se dejó la vida en solitario, en esa fría sala de hospital donde el único calor fue el de sus compañeros, esos héroes a los que, en algún momento, este país deberá hacer un reconocimiento que quede para siempre.

Enriqueta hablaba y lloraba sin consuelo, acariciaba un rosario que llevaba colgado al cuello y pensé... Cuántas Enriquetas tenemos en este momento en esa situación, y cuántos Vicentes se han dejado la vida con este maldito virus. Cuánto dolor y cuánta rabia. Porque no es ley de vida, esto no lo es.

Casi 30.000 familias están viviendo una pesadilla de la que no van a despertar nunca. Más bien, tendrán que aprender a vivir con ello. Si yo cada día me pregunto a mi misma cuándo voy a despertar de este mal sueño, y sin embargo estoy bien de salud; qué estarán sintiendo esos hijos, nietos, hermanos, sobrinos maridos,... que cada día se despiertan sabiendo que no volverán a ver a ese ser querido, del que muchos aún no tienen ni siquiera sus restos, y otros han tenido que remover cielo y tierra para localizar su cuerpo.

Pablo de Madrid, amigo personal, ha perdido a su madre. Ella estaba en una residencia, y cuando se contagió de Covid-19 y empezó con los síntomas fue aislada en su cuarto. Sus hermanos y él reclamaban que la llevasen al hospital, pero al parecer la orden era el aislamiento. El otro día, Pablo tampoco tenía consuelo al teléfono, cuando le llamé para darle un poco de calor con mis palabras. No es ley de vida.

Amalia, prima hermana de mi madre, mujer siempre alegre y vital, a pesar de los problemas que ya arrastra por su edad, cuando converso con ella hace cuatro días me dice: «Prima, ¿qué voy a hacer ahora yo sola? Mi marido era mis pies y mis manos y ni siquiera he podido decirle adiós. Ha tenido que venir una sobrina desde Cartagena a Málaga para darme consuelo y cuidarme, aunque sea en estos primeros días de ausencia». Veinte días después aún no tiene sus cenizas, ni tampoco ella sabe si también se ha contagiado. Tampoco era ley de vida. Les quedaba aún por vivir... y eso es una vida rota.

Una mujer en el aparcamiento de urgencias del hospital de Txagorritxu, en Vitoria, llora sola desconsoladamente. Tiene unos 50 años, como relata un periodista en un diario. Ha perdido a sus padres en 15 días, a los dos, y no se quiere ir de allí porque ha visto un furgón de una funeraria y está a la espera por si los que van a salir son ellos. No quiero imaginar el dolor.

Todos estos relatos, y hasta más de 20.000 y subiendo cada día, son las historias que hay tras nuestros fallecidos. Gentes con nombre y apellidos que, aunque desconocidos para el resto, cuando los escuchas y los piensas con el corazón se convierten también en algo tuyo. No quiero inmunizarme contra esto, contra el dolor.

Cuando alguien mayor se va, por una dolencia u otra, solemos usar la maldita frase... 'Es ley de vida', pero no, aquí no vale. Una vida rota no es ley de vida. Una vida arrebatada a los 60, los 70 o incluso los 80 años por Covid-19 no es ley de vida, porque un año más de vida es un regalo. Esto es un robo cruel de vidas humanas. Y cada vida lleva consigo una historia de amor, de superación, de sacrificio, de planes por cumplir, de historias aún por contar. Y qué cruel todo.

En mi día a día no puedo dejar de pensar en ellos. Vamos camino como decía al principio de los 30.000 y me aterra. Casi treinta mil historias por contar, cuya muerte no era ley de vida. Vidas rotas, finalmente, con tantas cosas por vivir.

Vaya hoy mi reconocimiento y mi pensamiento para ellos, en forma de letras y palabras, aunque en mi mente y en mi corazón ocupan un lugar cada día. Por todo lo que no han podido hacer, por la soledad inmerecida de sus últimos días, por el camino tan duro que sus familias están recorriendo ahora mismo, por la rabia y la tristeza, para que nada sea en balde, para que sepan que sus lágrimas y su dolor nos llegan aunque ni siquiera se les homenajee con una maldita corbata negra.