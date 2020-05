La obscenidad de Díaz Ayuso

Para Pablo Casado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es ejemplo a seguir. Veamos: Se le perdieron por el camino unos aviones, mascarillas que no aparecían, compras con estafas incluidas, mayor número y peores datos de contagios, fallecidos y hospitalarios; en el desmontaje del hospital de campaña se dio un baño de multitudes, celebrado con su media sonrisa habitual, en cara que dice una cosa y la contraria, sin inmutarse. De verbo e ideas simplistas, preocupada más por atacar el Gobierno que por dar explicaciones razonables de los fallecidos en las residencias de mayores, responsabilidad directa de la Comunidad. Y cuando lanza las pullas contra el Gobierno de Sánchez, en especial contra Pablo Iglesias, en su mirada cuaja cierta chulería como diciendo que a ella nadie la va dar lecciones, ni tan siquiera con la dimisión de directora general de la Salud Pública, Yolanda Fuertes, con la que dijo no haber hablado en los últimos días. De nota, oiga. Y es que Díaz Ayuso, entre sus muchas habilidades, está la de pasar de sus directas responsabilidades, escurrir el bulto y derivar los problemas. Y si no lo creen pregunten a sus socios de gobierno, Ciudadanos. Isabel Díaz Ayuso, con insultante y permanente provocación, ha hecho de las falsedades y mentiras su negocio particular. La actitud desafiante de la que hace gala, estremece, sobre todo cuando estamos hablando de salud, de vida y, por desgracia, de miles de muertos. No olvidar: detrás de Isabel Díaz Ayuso y en su estrategia de dar duro el Gobierno de Pedro Sánchez está Miguel Ángel Rodríguez, su jefe de gabinete, que fuera asesor de José María Aznar. Todo está dicho.

Díaz Ayuso, con el prurito de querer emular a su diva, Esperanza Aguirre, está necesitada de un tratamiento de higiene mental. Su enfrentamiento al Gobierno ralla en la obscenidad, manteniendo como su jefe Casado la mentira como arma arrojadiza, sin darse cuenta de que lo que se necesita de verdad es una oposición que haga propuestas concretas, claras y viables y no perderse en sostener una agresiva, sin cuartel; oposición de gestos y cara a la galería. ¿Qué le importan a los miles de muertos declarar un día nacional de luto? Y ¿por qué no todo un mes? O que las banderas estén a media asta con crespón negro o llevar corbata negra. Toda esta situación, en palabras del profesor Gil Calvo, me produce «tristeza, desprecio, cansancio y hartazgo». No se puede caer tan bajo en la utilización del dolor, de la muerte, de la desesperanza, sirviéndose de ello para atacar al Gobierno que, hasta que no se demuestre lo contrario, lo está haciendo bien.

Y si Casado ha hecho de punta de lanza a la presidenta de Madrid, se constata que cada día mastica una soledad castrante, cuyo resultado final está por ver. No tiene empatía, aunque parezca lo contrario, con barones del PP como Moreno Bonilla, Feijóo, Fernández Mañuecos y López Miras, todos ellos al pie del cañón y tener que contar a diario los muertos se respira y se piensa de otra forma. Pero lo peor lo tiene Casado en el seno de su partido, donde se alzan voces que le dicen que así no, aunque encuestas poco fiables le digan que el camino para llegar a La Moncloa es leña al mono (Sánchez) que es de goma. Está sólo en el Congreso como se evidenció el miércoles pasado, capaz de agotar el diccionario de insultos, escupiendo a Sánchez nada menos que 31 en 15 minutos, quedándose en tierra de nadie con la abstención del PP. Ni chicha ni limoná como pensaría su gran amigo Santiago Abascal, que ve la posibilidad de desbancar como líder de la oposición a Casado con la invitación a que el PP suscriba y apoye la moción de censura a Sánchez. ¿Qué hará Casado? A Abascal, que sabe que nunca prosperaría la moción, lo que le importa es dejar con el culo al aire a Casado y a sus reducidas huestes pretorianas. Y a eso se va a dedicar. Veremos.

P.D.- Por conocerlo y saber de su seriedad y buen hacer como persona y político deposito mi confianza en Patxi López y le deseo de que sea posible el Pacto de Reconstrucción. España lo necesita. ¿Problema? La oposición, léase PP y Vox, cree que es el mejor momento para acosar y derribar el Gobierno. Y a ello se suma Joaquín Torra. Dios los cría€