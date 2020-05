Crónicas del confinamiento

Sentado a mi mesa junto a la ventana, veo pasar tarde tras tarde de este largo confinamiento, que no sabemos hacia donde nos lleva y casi ni recordamos de dónde venimos. Tarde tras tarde, viendo pasar el tiempo, estudiando, leyendo, pensando, soñando. Me levanto y voy a la cocina. Pico dos higos secos y me hago un té negro con canela y anís estrellado. Vuelvo a la mesa. En estos minutos que he estado fuera, dos adolescentes han subido unas sillas al tejado de la casa de enfrente y parecen preparase un canuto. Los viernes al sol. Cada cual se anima como puede. Un señor mayor bronceado hace flexiones en una terraza y una señora, que me recuerda a mi madre, reza el rosario paseando de un extremo a otro de la suya. Hay un extraño silencio, que se romperá a las ocho cuando algunos-cada vez menos- salgan a las ventanas a aplaudir y de nuevo a las nueve, cuando salgan los de las cacerolas -cada vez más- como si el confinamiento del arresto domiciliario, llevara también consigo el silencio administrativo. Todo termina politizado en este desgraciado país, aún llamado España y tanto los aplausos, como las cacerolas son hoy en día una manifestación de qué lado se está, más que una prueba de apoyo o rechazo a quien vaya dirigida cada manifestación ya hoy carente de espontaneidad.

Hace un rato vi en televisión la bellísima Tomates verdes fritos, a la vez melancólica y vitalista, como un remedo de la tristeza de la vida, que nos lleva a saltar al vacío de lo desconocido, mejor que permanecer en la rutina aburrida de una existencia inane. Empieza a atardecer y mientras las sombras inundan mi habitación, los últimos rayos del sol poniente bañan de luz la extraordinaria amalgama de colores de una buganvilla enroscada en una jacaranda, en uno de esos frecuentes milagros que la naturaleza produce en esta ciudad, actualmente adormilada a la orilla de nuestro mar.

El ensoñamiento de las horas tardías y quizás también la contemplación del paisaje vespertino, me llevan a una historia, que yace entre las nieblas de mi memoria, que no sé si realmente ocurrió, o alguien me la contó, o solamente la soñé. Y veo a un niño que corre feliz por un llano delante de una hermosa casa con blancas columnas y una escalera imperial en medio de cuyos dos brazos hay una estatua marmórea de Diana saliendo del baño, detrás de la cual el niño se esconde a veces y acaricia las piernas y el trasero de la diosa con sus manos inocentes. Los cristales de las ventanas de la ochava están pintados a fuego con escenas de pastores y dentro de la casa tras el salón marrón y el salón rosa, hay una gran águila disecada con alas desplegadas. A la derecha de la casa hay un enorme jardín umbrío de araucarias, nogales y magnolios, de los que al atardecer un hombre recoge grandes flores blancas, cuyo olor le recuerda a su madre, con una larga caña hendida. Hay cocos que el niño a veces intenta partir, acequias que al atardecer se convierten en canalillos por los que corre un agua limpia, clara y fresca, que el niño bebe, mientras sigue el curso de hojas o ramitas que ha arrojado a la corriente. Permanece en su recuerdo el crujir de los troncos de las altísimas palmeras y en su memoria conserva el olor de las cañas de azúcar entre cuyo intenso verdor gusta desaparecer, para después ir a robar higos a la esquilmera, que parece una bruja desdentada, barbuda y sucia. Al otro lado de la casa hay una rosaleda, el jardín chico, y junto a él un estanque con patos. Del fondo, a veces se escapa una vaharada de estiércol y se oye el mugido de las vacas y algún grito aislado de Eladio, el vaquero santanderino. Una vez el niño descubrió el misterio del secreto de la vida, cuando un enorme semental de mil kilos montaba a una vaca, en un fragor de mugidos, pezuñas y fluidos y otra vez vio nacer un ternero cubierto de pelo rizado y húmedo, mientras la madre mugía en medio de placentas y fluidos corporales. El niño era feliz allí. Pensaba que la vida era aquello. El paraíso, del que fue arrebatado y llevado a una vida que no siempre fue grata, fue derribado y en su lugar hoy sobrevive un barrio cuya calle principal está flanqueada por altísimas palmeras, las mismas a cuyo tronco se abrazaba el niño en las tardes ventosas de invierno para oír el crujido de los troncos, que aún permanece en su memoria.

Escribir todo esto es otra de las ocupaciones que uno puede buscarse para soportar el enclaustramiento. Recordar y escribir los momentos de felicidad del pasado en medio del vacío de este limbo, semejante a las ciudades metafísicas de De Chirico, o a las cárceles de pesadilla de Piranesi con múltiples escaleras que no conducen a ningún sitio. Es curioso, por no decir aberrante, que la cultura en el gobierno y parques y jardines en los ayuntamientos sean carteras desprestigiadas, casi 'cascarillas', como las 'marías' de la carrera, las que se entrega a los que no destacan por nada en concreto y son considerados simplones. Curioso por lo que supone de ignorancia y desconocimiento. Aberrante, porque olvidan los que así piensan, que el abuso de la naturaleza, entre otras razones absolutamente evidentes y cuya defensa radical es utilizada hoy en día como sustituta de una ideología muerta, de muros abatidos a golpes de piquetas de libertad, nos ha traído a esta situación de catástrofe y porque sin la cultura, en cualquiera de sus manifestaciones, habríamos enloquecido en estos sesenta días y se hubiera producido algo muy similar a una noche de los muertos vivientes. ¿Qué habríamos hecho sin libros y sin música, durante horas y horas, días y días, semanas y semanas, oyendo ignaros disparates gubernamentales y contemplando programas en los que un analfabeto, que se ha hecho millonario a costa de la zafia explotación de los más bajos instintos humanoides, habla de rojos y maricones a estas alturas de la vida? ¿Qué habríamos hecho sin el consuelo del cuidado de las plantas, contemplando a un miserable -como ha escrito el gran Antonio Soler con la carga simbólica de su valentía intelectual y ciudadana- que aprovecha las circunstancias dolorosas de todo tipo que nos afligen para poner en riesgo la gobernación de una gran ciudad, por puro afán de venganza y ambición, propias de los que nunca han sido nada sino vividores? ¿Qué habría sido de nuestro equilibrio mental y espiritual sin el consuelo de la meditación en el silencio de nuestras casas, contemplando el espectáculo grotesco de un gobierno de inútiles, incapaces, ignorantes, cuyo ministro de cultura -y el ponerlo con minúscula es adrede- dice que primero está la vida y después la cultura, como si fueran términos antitéticos, cuando la primera sin la segunda nos llevaría, o nos llevará, de vuelta a las cavernas?

Y mientras tanto, en esta jeroglífica sucesión de incomprensibles fases de la luna en la que están la mayoría de componentes de esta efebocracia rampante, los ancianos mueren ocultos y olvidados en las residencias, como si fuera una vergüenza llegar a viejo, no ser millonario, o no vivir la chispa de la vida con veinte años en este mundo virtual y líquido, olvidando que todo lo que somos y tenemos y sabemos se lo debemos a esos que están solos, abandonados, muriendo como los perros en un rincón. ¿Se enterarán alguna vez las gentes votantes que lo normal, lo lógico y lo frecuente a lo largo de la Historia es que hayan sido los hombres y mujeres de una cierta edad muy madura, los que han protagonizado sus capítulos más gloriosos, porque solo ha existido un Alejandro hace dos mil quinientos años? He borrado de mi vida los telediarios por salud mental y para evitarme la vergüenza ajena de las trifulcas parlamentarias, en un Congreso vacío, que recuerda tristemente a los concursos de debates de adolescentes. Con clara ventaja para estos últimos. Iba a sugerirles a sus señorías que leyeran el De senectute de Séneca, el cordobés que tanto citaba Anguita, verdadero Alcibíades al lado de esta cohorte. ¿Para qué? Se lo recomiendo a aquellos de ustedes que no lo hayan leído. Y las Meditaciones del emperador Marco Aurelio, que les llevarán a la placidez de aceptar beatíficamente que solo somos el polvo del camino, aunque tengamos un daimón, un alma inmortal que puede que sobreviva en la eternidad. Y si no es así, no vamos a alterarnos, porque tampoco podemos hacer nada. Solo vivir con dignidad, decencia y honestidad. Pero piensen en la utilidad de lo aparentemente inútil, como la cultura, el arte, la literatura, la música. Es lo único que perdura por siempre. Nadie se acordará de ninguno de nuestros gobernantes en una generación. Pero cualquier persona cultivada sabrá siempre quienes eran Cervantes, o Shakespeare, o Bach, o Leonardo, o Miguel Ángel, o Velázquez, o Beethoven. La aristocracia de la excelencia, del saber, del conocimiento. Lo único que nos distingue de los animales.