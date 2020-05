El mundo ha cambiado

Quienes vivimos esperanzados en que algún día superaremos la crisis sanitaria, social y económica generada por el Covid-19 vamos redirigiendo nuestro punto de mira hacia la adaptación al medio más que al improbable y soñado retorno a la antigua normalidad. Ya haya sido creado en un laboratorio como arma biológica o generado a través de un antojo culinario a base de murciélago, el coronavirus está entre nosotros y, probablemente, su debut en 2020 no tenga por objeto una visita estacional, sino una presentación en toda regla y en sociedad para quedarse. Por mucho que, a primeros de abril, el ministro Duque ya avanzara que España contaría con un primer candidato a vacuna «antes de fin de mes», por mucho que se adelanten y fuercen los procesos, por mucho que sigamos ignorando deliberadamente el hecho de que, desde parámetros de normalidad, son entre cinco y diez años los que transcurren desde que se desarrolla una vacuna hasta su aprobación definitiva para su uso en personas, por mucho que nos cueste recordar que fueron cinco años los que sumamos en el caso del Ébola, por mucho que ya tuviéramos esa vacuna presta a dispensarse en los centros sanitarios, las eventuales mutaciones o evoluciones que, quizá, el virus bien pudiera protagonizar nos perfilan un más que claro interrogante en el horizonte. El coronavirus se ha implantado en el mundo, como se implantó el VIH en su momento, y no resta más que aprender a vivir con él desde el pleno desarrollo de la actividad social y económica, pero bajo la cobertura y parapeto de todas aquellas medidas sanitarias, educativas, de información, prevención y contención que nos faciliten la vida. Y aquí, los niveles de civismo tienen mucho que decir. Niveles de civismo que son inversamente proporcionales al desarrollo de las mil y una formas de saltarse el confinamiento de las que todos hemos sido testigos, bien a través de la ventana, bien a través de las noticias, bien a través de los memes. Por otro lado, a nivel de gestión política y sanitaria, desde pronunciamientos que, evidentemente, no son científicos (y si esto no es así que me lo expliquen), cuesta entender que en otras comunidades autónomas se permita una dosificación de la desescalada por distritos sanitarios mientras que en Andalucía se impone el marco de la provincia. Pero, en cualquier caso, el país, la provincia, el municipio, el barrio, con todo lo sufrido y lo que aún está por sufrir, comienza a renacer, aprieta los dientes, se despereza y emerge de la hibernación. Tras los consabidos «resistiré» y «yo me quedo en casa», la nueva consigna de moda que se estila por los mentideros es la de «hacer barrio», esto es, equilibrar turnos para comprar cada día en una de las fruterías, panaderías, pescaderías y carnicerías circundantes. Y también para imponerse, en cada una de esas salidas, la toma de una brevísima caña por los bares de la zona en cuanto sea posible. Esto último, si no para hacer barrio, al menos para que los padres podamos conversar a dos metros de distancia con otros parroquianos acerca de la consabida conciliación de la vida laboral y familiar y sobre lo que inventaremos con los hijos mientras los centros educativos permanezcan cerrados. Por lo demás, desde National Geographic España, se proclama que el planeta pareciera aflorar, como henchido de vida, a causa de los beneficios que las cuarentenas, el cierre de las fábricas y las autopistas desiertas han provocado en el medio ambiente: disminución de la contaminación atmosférica, aguas que clarean, cielos limpios y fauna y flora que se expanden. Ya saben, «el ciclo sin fin que lo envuelve todo», como cantaba el ecosistema africano bajo la roca de Mufasa. Y es que si bien esta cuestión no estaba sujeta a duda alguna, no es menos cierto que jamás se ha puesto de manifiesto de manera tan evidente que el bienestar de nuestra casa común está tan directamente relacionado con esos modos de vida y hábitos que el coronavirus nos ha forzado a refrenar. Queda pendiente, cuando todo pase, no olvidar este análisis. Es posible que se pudieran sanear las costumbres, las maneras y los comportamientos para procurar consolidar algún aprendizaje positivo tras la vivencia de este drama donde los muertos ya son más que legión.