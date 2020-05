Parte de guerra (58): ¿boe higiénico?

Los psicólogos animales discuten sobre esa práctica de los perros tratando de tapar sus cacas (o aparentando hacerlo). Buena parte de las regulaciones de la desescalada, en materia de distancias, protecciones, limpiezas, teletrabajo, etcétera, son de cumplimiento casi imposible, como sabe todo el mundo. No se cuestiona su necesidad, que sin duda es muy real en términos sanitarios, sino su factibilidad, sea por imposibilidad física o por falta de medios. Bien, cabría pensar que al menos una parte se cumplirá y que implementaciones sucesivas irán remediando las carencias, pero no parece que la cosa vaya a ir por ahí. Al revés, la imposibilidad de cumplir con todo servirá de excusa para no cumplir con nada. Papel mojado. Igual que los perritos que escarban tierra con las patas traseras cuando no hay tierra sino asfalto, y se van tan frescos con la conciencia del deber cumplido.