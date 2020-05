Cero o no cero, esa es la cuestión. Hoy, como paráfrasis del monólogo que don Williams puso en boca de Hamlet, el príncipe de Dinamarca. En la medida en la que mis exigüísimos conocimientos avanzan, la seguridad de que los ceros pueden ser aterradoras verdades universales se me convierte en «el evangelio», que era la muletilla de reafirmación de mi abuela materna.

Leibniz y Boole, cada cual a su bola, en siglos distintos, abrieron el melón occidental del sistema binario que, de alguna manera, ya figuraba, sin ceros en este caso, en el apócrifo I Ching que vio la luz en la China del s. XI a.C., creo. Y, justamente, es el sistema binario el que abarrota de ceros las entrañas de las aplicaciones informáticas que elevan el cero a parte substancial de nuestra rutina diaria. Pero, más allá de su parte sesuda, es su participación en la mundanidad cotidiana del día a día, la que hace del cero un protagonista principal de nuestra vida, y ello, a pesar de que, por su propia definición, buena parte de lo que representa el cero tiene que ver con el vacío, con la nada, con la no existencia.

En este sentido, recuerdo cómo durante mis estudios primarios, gracias a la carcunda y exacerbada misión enseñante de algunos padres agustinos de entonces, el cero fue la hipóstasis de mis pesadillas. La permanente amenaza sañosa con el envenenado cero durante todo el día lectivo, al llegar la noche, me fabricaba sueños de pánico sudorosos que me llevaban a la puerta física de un figurado averno. En aquella puerta me recibía un maloliente ser diabólico vestido de agustino que me requería el ticket de entrada a su mundo, un ticket inmaculadamente blanco, que como único texto tenía un enorme cero en su centro. Tal cual. O sea, de juzgado de guardia lo de los agustinos. Y hasta de cadalso de muerte, diría yo...

El cero, que nace justo un zeptosegundo antes del comienzo de un instante, también es un trampolín de salida. Desde el otero social, el guión de la vida es un compendio de ceros a la derecha y de ceros a la izquierda, esto es, de entidades ovales que multiplican por diez cuando viven a la derecha según se mira o de identidades ovales enzurdecidas, meros ceros a la izquierda, que se vuelven invisibles en una sociedad en la que el ser humano sucumbe fagocitado por el bucle sin fin del que se retroalimenta el sistema.

En realidad, el sistema, en sí mismo, se ha convertido en un compendio de estrategias ortopedizadas y armonizadas en pos de perfeccionar la técnica de «cada hombre contra sí mismo», que es un arma más depurada y mucho más letal que la de «todos contra todos». Medítese, si no, la refinada técnica aikidoka que el desnortado señor Casado se autoaplicó durante el último «combate» para la ampliación del estado de alarma, mediante la que, con la brillantez y precisión de un shihan 6º dan, se derrotó a sí mismo. Cosas tenedes, Cid, que farán fablar las piedras...

Hasta el día de autos, las víctimas del innombrable coronado habían crecido, amontonándose de diez en diez con cada cero a la derecha del guarismo. Ya eran más de veintiséis mil quinientos los cadáveres contabilizados. Y, entonces, con tono ovante, sobrado de estolidez y declaradamente indigente de lucidez y de poética, va don Pablo y se infringe una esplendorosa y oportuna autoderrota sobre el tatami del Congreso. Ninguno de los idos y los por irnos podemos ser ceros a la izquierda para la política. Repito, ninguno.

Fuere cual fuere la gestión llevada a cabo por las autoridades responsables y fuere cual fuere la consecutiva puntualidad cada vez, pretender hacer coincidir cualquier zona cero de la política con las consecutivas zonas cero de las ampliaciones de un estado de alarma para impedir la muerte, es como pretender que el rebaño político y sus idearios sean prevalentes respecto de las sucesivas realidades sociales del rebaño en el que el animálculo asesino elige a sus víctimas, que potencialmente somos todos. Una vez más, otra lamentable demostración de la estrategia basada en «cada hombre contra sí mismo». Inadmisible, don Pablo.

De un tiempo acá, cada vez que veo un cero, me acongojono. Es decir, si está a la izquierda me acongojo y si está a la derecha me acojono.