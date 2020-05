Parte de guerra (60): Una distracción sobre el asunto

Confieso que apenas sigo las polémicas que con sus obras o sus dichos suele desatar Javier Cercas. Creo que es un escritor excelente y lo bastante honesto como para merecer respeto. Solo me aparta de seguirlo en corto su previsibilidad: en concreto un esfuerzo denodado para que no lo encasillen, ni siquiera como equidistante. Las polémicas suelen desatarse en el campo de la izquierda, tan previsible siempre, pero la última es con un independentismo encendido tras unas declaraciones en las que Cercas dice haber vivido de forma más traumática la crisis catalana de 2017 que la del coronavirus. Como en esa vivencia coincidirán millones de españoles me interesa como síntoma de la intensidad y pervivencia del sentimiento nacional español. Un dato que por un lado inquieta pero por otro tranquiliza, pues, siendo malos todos los nacionalismos, cuando al menos están equilibrados hay condiciones para una paz duradera.