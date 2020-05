Diario de una hartura

He empezado un diario. Lo sé, lo sé: ya voy tarde. A estas alturas, todo el mundo –especialmente quien nada tiene que decir, como sería mi caso– no es que haya empezado un diario: es que ya lo ha acabado. O casi, pendiente de que le hagan los test para pegarlos en la última página, como 'la blanca' de la mili. Ahí mismo, cuando nos hagan el test, habría que acabar la libretilla, cerrar este confinamiento y abrir la nueva normalidad, que es lo mismo que este encierro pero con un nombre más comercial. Cuarentena Redux, ahora con más calle y las mismas posibilidades de morirte. Bravo.

Sigo confuso. No sé si debo estar triste o si debo poner cara de que todo va a salir bien y decírmelo cantando en italiano mientras me miro al espejo. 'Tutto va bene', hombre, no llores que menudo ejemplo de entereza estás dando, ¡Qué necesidad hay de alarmar, de dejarse llevar por el derrotismo!

No se me quita la pena porque me vayan a dejar bajar al bar a que me pongan una caña con una pértiga, que es como si te dan cuarenta minutos más de patio en la prisión de El expreso de medianoche o te devuelven el 'vis a vis' por mejora de conducta. No se me quita sabiendo que tienes la misma probabilidad de estar inmunizado que de acertar con la Euromillonaria (a ti, que hasta en la tómbola de siempre toca te tenían que dar un premio de consolación), y que vas a seguir sobresaltándote más si escuchas un estornudo que un disparo.

Sigamos haciendo de tripas, reclusión. Juguemos a que hacemos vida normal, a que nos reímos detrás de la máscara, ahora que va a ser complemento directo del verbo sobrevivir. Como dijo Celaya: «Vamos a ver, amigo, si esto puede aguantarse».