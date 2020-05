El móvil suena en la mesilla de noche. Miro el reloj: 06:55 AM; a esa hora nunca son buenas noticias. En la pantalla parpadea con insistencia un número desconocido -mal empezamos- mientras, en una fracción de segundo, evalúo las posibles nuevas catástrofes que aguardan ser comunicadas. Intento entonar una voz digna que oculte mi evidente somnolencia en el momento de encajar la desgracia cuando, al otro lado de la línea, mi interlocutor me pide que me identifique, en vez de hacer él lo propio: «¿Andrés? ¿Con quién hablo? ¿No es la unidad de (€)?», dice.

Quise adivinar un cierto rubor asomándose al rostro del individuo, cuyo nombre nunca supe, al descubrir que había llamado de madrugada a un teléfono equivocado. Tras esbozar una excusa tan torpe como apresurada, el anónimo compañero de Andrés se esfumó de una forma tan abrupta como había llegado, dejando sumido a este desazonado durmiente en pensamientos acerca de la fragilidad de la existencia en los tiempos del coronavirus, y arruinando los minutos de descanso que quedaban antes de que el despertador sonase.

«Esta vez no le ha tocado a nadie cercano: respira tranquilo», me consuelo.

Por otro lado, ¿quién era Andrés? ¿A qué empresa o servicio pertenece su desvelada unidad? Quizá es uno de quienes cuidan nuestra seguridad o nuestra salud en estos días extraños. Y, ya puestos, ¿cuántas llamadas de las realizadas esta pasada madrugada, mientras algunos dormíamos con placidez, no han sido equivocadas?

El drama sigue su curso y su acto final todavía no ha sido representado. Que no se nos olvide.