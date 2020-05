Parte de guerra (64): En defensa de la 'guiá'

Los programadores de gente suponen que ésta no solo sabe medir un metro, metro y medio y dos metros, sino replantear la distancia en el aire sobre la marcha. Sin embargo mucha gente no lo ve tan fácil y encima la industria no anda atenta a las nuevas demandas del mercado: se dio prisa en diseñar y fabricar palos para selfies pero no acaba de verse un producto para marcar distancias físicas reales y no solo virtuales. El palo para selfies tampoco sirve, pues se queda corto, por lo que habrá que acudir a una nueva tecnología. En mi tierra, y otras regiones ganaderas del Norte, el aldeano anda siempre con la guiada o guiá, vara de entre 1,5 y 2 metros, a veces con un pequeño pincho en la punta para convencer al ganado remolón. Con una guiá en la mano habría menos problemas para medir distancia y, en su caso, hacerla respetar. En un paseo con gente armada de guiá habría menos bromas.