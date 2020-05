Debate sobre el gasto sanitario en España y el covid-19 (y 3)

El gasto sanitario total en España, suma de los recursos públicos y privados, alcanza en 2017 los 104.928 millones de euros, de los que 74.150 millones fueron financiados por el sector público y 30.779 millones por el sector privado, según la última publicación 'Sistema de Cuentas de Salud: 2017: principales resultados', del Ministerio de Sanidad. De otro lado, dicho ministerio viene elaborando, en colaboración con las comunidades autónomas, la 'Estadística de Gasto Sanitario Público', informando para el 2018, que estas son responsables del 92,6% del total del «gasto sanitario público» español, señalando que, según la clasificación funcional del gasto, el 61,8% se destina a los servicios hospitalarios, el 16,25% a farmacia, el 14,6% a servicios de atención primaria, y el resto a otros. Andalucía gasta el 59,3% en servicios hospitalarios, el 18,8% en farmacia, el 17,4% en atención primaria y el resto a otros. La comunidad que más dedica a servicios hospitalarios es Madrid con un 68,6%, en farmacia es Extremadura con un 19,3% y en atención primaria es Andalucía con el 17,4%.

Siendo las CCAA las responsables de la mayor parte del gasto sanitario público, veamos el «esfuerzo presupuestario del gasto sanitario» por cada una de ellas para el periodo 2008 al 2019, indicador que muestra la proporción que dedican a sanidad respecto a su gasto total. Para ello, centrándome en las 9 comunidades con más población, muestra que representa en torno al 84% del total de habitantes en España, y usando como fuente la web de 'datosmacro', he obtenido la media porcentual que en gasto sanitario han dedicado en el periodo. De esta manera, la primera en 'esfuerzo presupuestario sanitario' es Castilla León con un 36,88% de media en el periodo, gobernada por el Partido Popular(PP) en todo el periodo analizado, le siguen Canarias con un 36,13% de media, gobernada también todo el periodo por Coalición Canaria(CC), Madrid con un 35,75% de media, gobernada todo el periodo por el PP, la Comunidad Valenciana con un 35,45% de media en el periodo, ofreciendo el PP una media del 37,87% en los años que ha gobernado y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) el 32,07% de media cuando ha gobernado. A continuación Galicia, que destina una media de 34,69%, el PP ofrece una media del 34,78% en sus años de gobierno y PSOE un 33,69%. Le sigue Castilla y La Mancha, que destina una media del 33,69%, alcanzando los gobiernos del PP una media del 34,15% y los del PSOE un 33,46%. El País Vasco se encuentra a continuación ofreciendo una media del 32,62%, consiguiendo los gobiernos del PNV una media del 32,41% y los del PSOE un 33,03%. A continuación Andalucía con un 32,52% de media, con un 32,54% de media en los años gobernados por el PSOE y un 32,29% en el año 2019 que gobierna el PP, aunque hay que señalar que incrementa los gastos sanitarios en un 6,78% respecto 2018, destacando una fuerte bajada del esfuerzo presupuestario en 2013 con un -10,30% con el PSOE. Cierra Cataluña con una media del 30,73%, en la que gobiernos del PSOE ofrecen una media del 34,12%, mientras los de CIU un 30,29% y los de Just per Catalunya un 28,4%. Ahora podemos contrastar esto con las manifestaciones que sobre recortes en sanidad se escuchan en España.

De los datos ofrecidos, se observa que las comunidades con mayor esfuerzo sanitario son las gobernadas por la misma formación política durante todo el periodo. Las mayores desviaciones negativas en sanidad se encuentran en la Comunidad valenciana, que pasaba de cifras del 39,23% en 2012 con el PP, al 29,53% con el PSOE en 2019, casi 10 puntos porcentuales de caída, y en Cataluña, en la que gobiernos del PSOE destinaban el 32,24% a sanidad, descendiendo hasta el 28,4% que destina Junts per Catalunya en 2019.

Si relacionamos los gastos sanitarios de estas comunidades, con el nivel de ingresos públicos per cápita que tienen, podríamos comprobar su capacidad para destinar recursos a la sanidad pública. De este modo en 2019, la comunidad que cuenta con un mayor financiamiento para su gasto público por habitante es Navarra con 6.608 euros. Respecto de las comunidades analizadas, el País Vasco gasta 5.113 euros por habitante, la Valenciana 4.488 euros, Galicia 4.274 euros, Castilla La Mancha 4.120 euros, Canarias 3.979, Castilla León 3.947, Cataluña 4.018 euros, Andalucía 3.812 euros y Madrid 3.407 euros. Las diferencias de financiación entre Madrid y Navarra son de 3.201 euros por habitante, lo que significa que con el dinero público que destina el gobierno de Navarra al gasto de un habitante, el gobierno de Madrid cubriría el gasto de 2, diferencias que demuestran privilegios que parecen no permitir nuestra Constitución, pudiendo ser conveniente modificar la dotación económica de los distintos fondos que mantiene el Sistema de Financiación autonómico.

Para ir cerrando las reflexiones sobre el gasto sanitario español frente al Covid-19, señalar que el último informe de la Comisión Europea referido al 2017, sitúa este a 0,9 puntos porcentuales por debajo de la media europea, justificándolo por la crisis económica del 2008. En la web del Colegio de Economistas, para aquellos que quieran profundizar en este estudio, aparecerán los tres artículos que lo componen con una mayor extensión y con cuadros estadísticos.

Finalizo recordando en estos momentos otra frase de la obra '1984' de Orwell; «El doblepensar significa la facultad de sostener dos opiniones contradictorios simultáneamente, dos creencias contrarias albergadas a la vez en la mente».

Gracias a la paciencia y aportes recibidos desde la 'Tertulia económica', y a mi amigo Ángel Luis por sus comentarios en el confinamiento que vivimos, en espera de que el miedo generado por estados indefinidos de confinamiento y alarma no hagan realidad la frase de Voltaire, «Es difícil liberar a los necios de las cadenas que veneran».