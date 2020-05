El hombre tranquilo

Por lo visto hasta ahora –el futuro y el azar irán diciendo, sin embargo–, el presidente Sánchez puede considerarse así: un hombre tranquilo. Esto no viene de ahora. Los militantes socialistas de Málaga quizá pudieran apreciarlo durante su visita como candidato, cuando era sólo uno de los tres aspirantes a la secretaría general del PSOE. Aquella imagen era, además de un síntoma de juventud para los más veteranos, de frescura y de autoconfianza después del revés electoral y la casi agónica gestión de un liderazgo como el que le tocó en suerte a Rubalcaba.

Una insólita capacidad de encaje le ayudó a superar la prueba de la lucha interna, otra vez sin muchas estridencias, con el recurso a la autoconfianza y la serenidad, y al tesón imprescindible para caminar en medio de la tempestad orgánica. Porque la lucha interna de los partidos es una de las facetas más duras de la política, no perceptible en toda su crudeza por la ciudadanía. Y en ella, la valía personal y el dominio de la palabra son solamente uno de los requisitos necesarios, pero no suficientes, para triunfar.

Tampoco fue fácil lo que vino después para este líder tranquilo. Una vez devuelto al poder orgánico por la militancia, el acceso al gobierno de España en dos complicadas fases, ha sido todo menos fácil para él. Viéndolo desde lo que ha ocurrido después, parece como si el destino hubiera querido forjar solamente un liderazgo capaz de soportar la enorme presión de la catástrofe sanitaria que estamos padeciendo.

En momentos como aquél de la campaña orgánica de los socialistas, los partidos se la juegan, y cumplen, o desaprovechan, el papel para el que nacieron en democracia: la selección de los liderazgos. El PSOE ha elegido a este hombre tranquilo, un tanto tímido, pero que se adivina al mismo tiempo bondadoso, rocoso en sus convicciones y creencias, con fe en sí mismo, y con un proyecto vital en su cabeza. Como prácticamente todos los presidentes españoles de la democracia, está siendo sometido –sólo que en su caso, desde el primer instante–, a una presión que al común de los ciudadanos de buena fe, nos parece humanamente insoportable. Sólo esa autoconfianza de los liderazgos democráticos, que se basa en la fortaleza moral, explica su comportamiento en los momentos de dramas históricos como este. Y sólo una maldad semejante en cantidad, la saña con la que se combaten en la historia. Me refiero, por ejemplo, a la conspiración militar contra Suárez, o a la que se empleó también en las últimas etapas de Felipe González, y más tarde contra Rodríguez Zapatero, abandonado éste a su suerte por una Europa que no supo ver en la crisis de 2008, que había, más que una fiesta de la inconsciencia en España, una advertencia útil para todos.

Los mejores ejemplos de gallardía democrática en la historia española son, sin duda, los de Suárez y Carrillo y Gutiérrez Mellado el día del golpe militar de 1981. Los tres responden a motivos diferentes, Suárez y Gutiérrez Mellado por la dignidad de sus cargos, Carrillo –como el mismo dijo-, porque sabía que le iban a matar y no estaba dispuesto a humillarse. Pero coinciden además en un resorte especial de los hombres tranquilos, que en ocasiones dramáticas sienten que el suelo, en vez de temblar, se afirma, y la cabeza no sólo funciona, sino que lo hace sin angustia. Va en ello, además, el valor extra que tienen los líderes tranquilos en democracia, porque están mucho más a la intemperie que quienes lo hayan sido a cubierto de sistemas autoritarios, protegidos –como Franco– por el miedo que ellos mismos generan. Porque la democracia, que no es garantía de que los peores no se puedan colar por las grietas que se abren en la historia, se alimenta de la bondad y la inteligencia de su ciudadanía.

Esta terrible prueba actual, la del temple ante la adversidad y el respeto a la Constitución, ya la lleva muy adelantada el presidente Sánchez. Porque con la tragedia, la enfermedad y la muerte colectiva, que es el reto más importante que se le ha puesto por delante a un gobernante español en la actual democracia, la política no ha dejado de estar presente, y ha originado en estos momentos quizá la oportunidad de que se esté gestando el liderazgo para la España de esta nueva generación que está en el poder. Lo saben todos, y ello hace más incomprensible, si cabe, que no actúen con más cuidado e inteligencia. Por ejemplo, ante el hecho de que, como al final de la famosa película de John Ford, Sánchez, que es el único que sabe, como John Wayne, que él es un buen púgil, no responda a los ataques y aplace para el momento oportuno la respuesta a las acusaciones e insultos que, voluntariamente desprotegido, está encajando de forma inmisericorde.