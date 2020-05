La tercera España

Todos los países actualmente son el producto de una diversa mezcla de fenómenos históricos, políticos, económicos, sociales y culturales. Y pienso que no hay que renegar de lo que somos. Españoles, para lo bueno y para lo malo, eso somos, nos guste o no. Pero no renegar de nuestro pasado no implica que no podamos progresar, y hay quienes, por medio de unas ideas u otras, no nos permiten a los que sí creemos en el progreso avanzar hacia una mejor España. Los hombres y mujeres que nos trajeron la democracia tras 40 años de dictadura trabajaron muy duro para dejarnos a nosotros, las generaciones venideras, un país repleto de derechos y libertades. Y me da la sensación de que no estamos cuidando y preservando esos valores y esos principios que nos regalaron para que podamos vivir en igualdad y en libertad.

Veo cada vez con más entusiasmo una vuelta al guerracivilismo, a otra España de bandos, de revanchismo, de odio visceral por el que piensa distinto, donde la causa sólo será justa y legítima si la abanderan los míos, y quien no esté de acuerdo conmigo, se convertirá automáticamente en mi enemigo. Unos dicen que vienen a salvarnos de la casta, de los ricos, y otros, de los socialcomunistas y de los traidores a la patria. Yo no quiero salvadores ni profetas. Que se vayan a promover su fe dogmática a otra parte. Estos archienemigos irreconciliables, desde sus tribunas, tanto unos como otros, nos llaman, nos enfrentan y nos animan a rodear parlamentos, a sacar nuestros coches y nuestras cacerolas incluso en plena pandemia mundial con cerca de 30.000 muertos.

¿Es que somos menos? donde nos hemos metido los ciudadanos que queremos una España moderna en todos sus ámbitos, transparente, abierta en valores, europeísta, no sectaria, alejada de extremismos, los que queremos que cambie de verdad el panorama político y económico, a los que nos preocupa que se reforme España desde el rigor analítico y la verdad objetiva, el mercado laboral, la educación y que de una vez por todas se ofrezcan oportunidades para el siglo XXI, sin tintes ideológicos. Un país donde pueda estar orgulloso de ser español desde una visión y un espíritu crítico. Un país que no me haga elegir un bando.

¿Dónde está la tercera España?