El socialista Daniel Pérez dio ayer una rueda de prensa para decir que en estos momentos lo importante es colaborar para salir de la crisis. No le importó a nadie. Lo que todos queríamos saber es si va a apoyar una moción de censura contra De la Torre o no. Probablemente, muy probablemente, está en las intenciones de su partido. Por eso Pérez no la descarta y dice que no habla «de futuribles». Las estrategias no se cuentan, claro. En las trastiendas se trabaja. El PP trata de camelar a Juan Cassá y los estrategas socialistas reflexionan sobre cuándo y en qué momento trenzar la jugada. Cassá tiene tanto que decir que no habla. Es un silencio ruidoso que acongoja a los populares. Con toda seguridad, uno de ellos, de los populares, está leyendo este artículo diciendo para sus adentros: je, je, yo sí hablo con él. Los socialistas también. El Partido Popular no solo teme una moción de censura, también teme que De la Torre se marche en algún momento del mandato (improbable hoy por hoy, no quiere ni oír mencionar el asunto de dejar la política) y que el sustituto o sustituto temporal hasta las elecciones no sea alguien que se deje manejar para avenirse a futuras operaciones. O sea, que sea alguien que pretenda ser candidato o candidata. De la Torre está de gira mediática estos días (24 horas de TVE; Susana Grisso, lo de Alsina en Onda Cero) emergiendo en medio de una época de liderazgos nacionales cambiantes. Y pidiendo un Gobierno nacional de Cs, PP y PSOE, que los socialistas malagueños veladamente le reclaman para la ciudad. Algunos en el PSOE piensan que así rascarían más poder, cogobernarían. Al alcalde le da igual, también esto lo reforzaría. Lo haría más alcalde. Le amplía la base. Sí hace daño político Pérez al alcalde afeándole que otras ciudades similares, como Zaragoza, hayan elaborado, durante el confinamiento, un plan más nítido frente a la crisis. Y un dardito envenenado: «Necesitamos un regidor que trabaje las 24 horas del día». Ya veremos (la incapacidad para dedicarse por completo a la alcaldía si no es esa la excusa política de los mocioneros o mocionenses). Algunos de los que urdieron la moción de censura contra Mariano Rajoy, jugada maestra de desbancaje por el momento, la forma, la rapidez y lo inesperado, algunos, tienen conexiones y complicida con socialistas malagueños. Saben cómo se hacen las cosas. También en el PP saben, en los últimos años han hecho en la provincia un buen puñado.