Ficción y tomates

Lunes. Felicidad es que alguien te traiga churros de la calle un lunes. A las once. Y con los periódicos. El mensajero siempre llama dos veces. Vaya, parece que hoy todo se conjura para traer felicidad. Llega 'Lágrimas en la lluvia', de Rosa Montero, uno que ha decidido meterse en la ciencia ficción. Cierta realidad se está poniendo poco soportable. Cuando un escritor mea paridas futuristas habría que decir ciencia micción. No es el caso. Montero ha sido la mejor entrevistadora de periódicos y le tengo leídas magníficas novelas. Llego tarde a este registro suyo. Pero llego. Para la hora de la siesta sigue sin haber ganas de salir a la calle. Y eso que ya hay terrazas. Me quedo con las aventuras de Bruna Husky, la detectiva de Rosa Montero, que me transportan a otro siglo, donde la gente se pega chutes o esnifa, memoria, recuerdos falsos. Qué subidón.

Martes. Videollamada grupal festiva de amigos. Unos vinos. Al terminar, al colgar, la soledad es distinta a esa que sentías al abandonar el bar con tus amigos aún dentro. No puedes perderte en la noche. Si acaso te ves perdido en tu salón, enchufado de nuevo al día y a la cotidianeidad, no a la canalla madrugada. Habría que poner una lavadora.

Miércoles. Primera vez que conduzco desde el 12 de marzo. Primera vez que recorro más de un kilómetro desde el portal de mi casa. En vez de sensación de libertad y ganas viajeras tengo un gran deseo de volverme. Ni síndrome de la cabaña ni paparruchas de sacacuartos: se está muy bien en casa y hay mucho que leer y mucho cine que ver. Llevo solo cinco minutos en el coche y ya estoy echando de menos jugar con mi hijo. Y eso que lo llevo en el asiento de atrás. Media hora de automóvil después enciendo el ordenador en medio del campo. Yo sería anacoreta pero con wifi. Veo un bosque de pinos, pinos que escalan una montaña. Veo también de lejos, muy lejos, el mar. Flotan nubes como de atrezzo, que es como los cursis se refieren a algo que es de adorno. Los niños juegan en una piscina. Me traen una cerveza. Los anfitriones, no los niños. Me pongo un gorro. Es un acto inopinado, repentino, este de ponerme un gorro. Me queda fatal. Me hago un selfie y pido otra cerveza. Se me están pasando ya las ganas de irme a mi casa. Bien mirado, esta donde estoy también lo es. Nunca había escrito una columna en pleno campo. Son otros los adjetivos que te rondan, otras las palabras que flotan en el aire pugnando por entrar en el ordenador. Son vocablos menos usados, más naturales, poco contaminados. La tierra de aquí es más fértil que mis macetas. Podría plantar una columna y que me salieran varias, unas más robustas, otras más verdes, quizá otra que moriría. Prometo que las regaría. Duermo de un tirón. Lo consigno aquí para que no se me olvide: dormir de un tirón es una noticia a ciertas edades.

Jueves. Viene estos días la prensa con deliciosos textos, crónicas, reportajes y columnas sobre Rafael Pérez Estrada, escritor originalísimo de cuya muerte se cumplen veinte años. No lo conocí. Me familiaricé pronto con él y su mundo gracias a un libro de la biblioteca paterna editado por el Ateneo en los setenta, 'Fetario de homínidos celestes', que yo leí de preadolescente y que luego hube de repasar pasados los años para digerirlo mejor. En 2003, José Ángel Cilleruelo preparó 'Crónica de la lluvia', conjunto de aforismos, versos, poemas, microrrelatos que dan muy buena idea del mundo rafaeliano, culto, imaginativo y extravagante en el mejor sentido del término. La Fundación que lleva su nombre está haciendo una gran labor para rescatar su legado y ya ha sacado un tomazo de mil páginas con su poesía. Seguirán más. Aunque, en palabras de un gran 'estradista', «esperemos que más manejables». Fetario... es un libro casi inencontrable de tapas azuladas. Digo con mucha pena lo de inencontrable. Incluyo en el término a ese viejo tomo gastado que compró mi padre.

Viernes. Hemos plantado una tomatera. Ya somos agricultores, me dice mi hijo. Él no regala los títulos así como así, o sea que habrá que tomárselo en serio.