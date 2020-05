El gran desfase

El tiempo es una caracola sin el mar dentro. No alberga relatos de viajeros, canciones de supervivencia ni poemas de amor de náufragos. Tampoco la seducción del oído con voces azules de sirenas que abisman los sueños y los deseos. Es lo peor de nuestra naturaleza y de nuestros dolorosos errores lo que su eco nos susurra, desde las misteriosas espirales que cubren su piel y su interior integran. Incluso nos fascina –lo primitivo nos subyuga y es una raíz de nuestro ADN- convertirlas en un instrumento de aire con el que convocar a su sonido el eco de las tempestades de la Historia. Lo estamos viviendo con ese odio que se ha echado en cruzada a las calles como si se echasen al monte, y del que hay un exacto retrato de ira y de conflicto en los artículos de Chaves Nogales previos a la guerra; en los periódicos de la época donde las plumas airadas de unos y de otros avivaban de pólvora los ánimos. En la estupenda novela de Muñoz Molina La Noche de los tiempos, brillante actualidad de aquella atmósfera. Ese pasado se está convirtiendo de nuevo en presente cuando muchos, demasiados, creían que de sus huellas son quedaban páginas amarillentas en los libros que ni se leen ni se aprenden. Siempre ha sido esquizofrénico este país con la cultura de los libros. Un envidiable Siglo de Oro, una ilustración afrancesada, un humanismo científico y dos poesías que abordaron el desgarro de la grandeza, la vanguardia y el exilio, y a la vez el analfabetismo, la quema de libros, la prohibición de lecturas, el escaso hábito lector para el goce de la imaginación, y la formación del pensamiento. También la estirpe de las gloriosas universidades ha sucumbido, desde hace lustros, al sistema educativo que se empecina en suicidarse en conocimiento y en las exigencias para transmitirlo como pasión en lugar de imponerlo.

No es extraño que suspendamos en cultura, en ética, en civismo y en diálogo. Cuatro herramientas imprescindibles para el progreso personal, social, económico, que nos legaron los griegos de los que sólo apreciamos los nombres literarios de sus islas y su ensalada con aceitunas negras y queso feta. No hace falta preguntarse por qué ese reiterado interés en desarmar la educación y el lento trabajo invertido en simplificar materias, en adecuar la Historia según que propósitos manipulables. Las consecuencias las sabemos. En lo acaecido en el último año y pico, y en este presente satreniano donde todas las ideologías están convencidas de que el infierno son los otros. Sin educación las ideas no tienen que argumentarse en debate, sólo requieren el ardor de propagarlas y a la gente se la mueve y somete más fácil. Mucho se ha escrito acerca de la falta de objetivos solventes de quienes han ido devaluando, mediantes planes administrativamente políticos, la instrucción académica de excelencias, las materias de fondo y transversalidades, y uniformado a los docentes de burócratas de interminables informes que no sirven para nada. Ni ellos ni los padres ni los alumnos con ambición de saberes se esfuerzan lo exigible para que la educación deje de ser una vieja y simple cartilla de vacunas. Aquellas en las que a cada enfermedad le correspondía una edad, una cita, un pinchazo, un sello estampado. Aprender, saber, recordar y reconocer el regreso de lo más oscuro del tiempo, que juega con nosotros a repetirnos el grito de su caracola, carece de valor cuando su importancia se está volviendo tan necesaria.

Es curioso que haya una serie de éxito que se llame El Ministerio del tiempo, y de su estudio y magisterio nunca hayamos hecho caso. Ni los intelectuales, sustituidos por tertulianos no siempre avalados por su trayectoria ni por la erudición, ni los políticos cada vez menos preparados en la dignidad y sapiencia de la política de Estado demandan una educación acorde y competitiva con los apremios de la actualidad. Igual que tampoco se han preocupado en promover una sociedad eficazmente educada y cívica. El resultado es el mareo de la hoja sismográfica en la que nos movemos. Del miedo encallado en las casas y envenenado lentamente a través de los wassaphs, al desfase de una libertad contra lo público y nuestros congéneres. Lo ideal era haber aprendido del naufragio y abrir los ojos ante el valor de lo que antes era obvio, de lo sencillo, de la unión de todos para achicar la adversidad. Nunca sucede lo que nos mejora o lo que nos templa. Preferimos los españoles volver a ser los dos tipos de Goya a mamporros en su disputa del cerro. Desempolvar los muertos -que poco los respetamos cuando tanto en su dignidad se nos llena la boca mientras los convertimos en armas- ha sido durante un siglo un símbolo patriótico, y sus antorchas regresan preocupantemente. Prender fuegos es fácil, las llamas inflamadas fascina a las masas. Sólo hay que molestarse en repasar la Historia que grita dentro de la caracola del tiempo, y cuya seducción es la del estribillo de un oleaje que no es otra cosa que la consigna precisa que la despierta y la ejecuta.

Siento vergüenza y precaución frente a todos los espectáculos que nos brindan las fases del desfase. Empezando por el Congreso donde el confinamiento y la desintoxicación de la naturaleza, que todo lo ha invadido, ha hecho crecer aristados arrecifes entre los que el diálogo de las palabras encallan, se quiebran y se hunden a merced de un violento oleaje. Continúo con el manoseo del término españoles que deberíamos con urgencia desinfectar con isopropaol, lejía y ozono, y que lo pongamos una temporada en cuarentena. Vendría bien un Máster por multipantalla, impartido desde Bruselas, sobre en qué consiste ser y hacer oposición, y qué conlleva la obligatoriedad de un pacto nacional ante las duras incertidumbres de la próxima década. No me olvido del ánimo acusador contra la celebración del 8M, y que no se hable de los estadios de fútbol apretados de público en la misma fecha. Ni concibo que en la cocina de serias y difíciles medidas políticas que debe tomar un presidente no participen los ministros a los que afectan esas decisiones. Ni que en materia de acuerdos no exista capacidad de escuchar lo que puede ser conveniente en lugar de obcecarse, ni se mercadeen apoyos o se ninguneen. No me dejo en el desconcierto al ministro de Cultura –al que incomprensiblemente eligieron-.

Su incapacidad para defender al gremio es la misma que existe en los departamentos de otras carteras, y en otras administraciones. Sus ejemplos, los de su falta de detalles, de madurez y de temple-tan vitales en política y frente al derrumbe que vivimos- no son edificantes, exceptuando casos de reconocimiento como el de Martínez Almeida. A los que pensamos desde la independencia, con espíritu crítico, favorables a los consensos, nos alimentan el escepticismo en que España salga adelante, sin profundas heridas de las que arrepentirnos. El interés en una revuelta enfocada a que se líe gorda y parda no sólo no beneficia a nadie, sino que se cobrará un precio costoso para todos.

La política ha quebrado la realidad en dos. El Congreso y la calle. Lo que comunican los partidos con mascarillas ante las cámaras y lo que arengan desde ese Gran Hermano que es el wassap de los móviles. A la gente de a pie le pasa lo mismo. No toda, pero tanta, se ha echado abiertamente a la intemperie como antes se echaban al monte. Rebeldes, salvajes, en cuadrilla, decididos a imponerse por la fuerza y sin entender de más distancias que las que reclaman para sí mismos. Importa poco que se trate de sus cuerpos deportivos –en ningún otro país los runners sudan descamisados y escupiendo sin que les importe la cercanía ajena-; de las bicicletas que han expulsado a los peatones de su espacio, que de las playas dentro y fuera del rebalaje o de las terrazas donde corren alegres la cerveza y las voces desprotegidas que suben de decibelios las famosas gotitas del contagio. A la mínima se han pasado las normas por el orto y por delante, y ya hemos visto las imágenes de la Barceloneta y del Pedregalejo nuestro. Escenas a las que sumo las del pasado viernes del lienzo de la Malagueta, repleto de embarcaciones náuticas, de motos de agua, de equilibristas esquiadores sobre el manso oleaje, y las arenas sin un respiro de palmo. Sólo faltaba la Virgen del Carmen o los fuegos artificiales de agosto. Imposible para la policía no encogerse de hombros, y que dios decida acerca del rebrote. El desfase, propio de una de aquellas fiestas de un tipo llamado Gatsby en la inauguración de los años veinte, todavía tiene más fases por delante. Mejor no pensarlo.

Mañana se cumplen 51 años del día en el que Lennon y Yoko recibieron desnudos en su cama a la prensa para reclamar la paz en el mundo. También hoy Bob Dylan cumple sus 79 mayos, y lo celebro con la hermosa Blowing in the Wind cuya letra sobre cuántos caminos debe recorrer un hombre, antes de que le llames «hombre», y cuántas veces deben volar las balas de cañón, antes de ser prohibidas para siempre, tiene vigencia. Qué pena que la caracola del tiempo no nos traiga estos ecos, y que sea lo peor de nuestra Historia lo que se repita en la voz de sus espirales. Ojalá el viento nos regale otra respuesta, una canción en la que todos podamos encontrarnos.