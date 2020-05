¿Obispos contra pobres? Parece una blasfemia. Ya me costó creer una noticia, fácil de comprobar en internet, de que el obispo de Bilbao pidió que no se diera limosna a los pobres en el atrio de las iglesias, porque se portaban mal (y se daban menos limosnas dentro). También, que todo un gran cardenal 'príncipe de la Iglesia' como Rouco, hoy ascendido al paraíso de un ático de 2.000.000 €, amenazó con eliminar lo que del impuesto religioso se daba a los pobres (¡un 2%!) si se le quitaba algún privilegio económico a la Iglesia; ante semejante chantaje, hasta el director de Cáritas tuvo que admitir que esa cantidad era una miseria.

Ahora mismo, en esta enorme crisis económica, el arzobispo de Pamplona, muy afín a la santa ultraderecha, va aún más allá. Él, que se queja de recaudar ya menos en los cepillos, pide, el pobre, que sólo se ponga la cruz en su casilla, no también en la de las ONG, cuando la misma Cáritas recibe cinco (5) veces más por ser ONG que por el llamado 'impuesto religioso'. ¡Qué cruz! En las encuestas, los españoles confiamos cuatro veces más en los párrocos que en los obispos. No es, pues, que seamos anticlericales, sino quizá más cristianos, ya menos fácil de engañar. Por algo un autor francés decía que el párroco debía creer en Dios, el canónico podía dudar a veces y el obispo, ser ateo. En gran y tristísima parte, al montar una principesca estructura burocrática religiosa, sigue triunfante el emperador Constantino, el grandísimo€, no el Evangelio.

Martín Sagrera.

Málaga.