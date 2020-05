Pandemia cultural

Andalucía tiene nombre de cultura. Miguel Ríos. Isaac Rosa. Aurora Luque. Javier Ojeda. Estrella Morente. Benito Zambrano. Laura Insausti. Andrés Neuman. Kiko Veneno. Pasión Vega. Fran Perea. Raimundo Amador. Antonio Soler. Justo Navarro. Antonio Meliveo. Carlos Álvarez. María del Mar Rodríguez "La Mari". Efecto Mariposa. Regina Alvárez. Juan Cobos Wilkins. José Antonio Hergueta. José Sánchez Montes. Diego Santos. Alex O'Dougherty. Enrique Brinkmann. Elena Laverón. Adelfa Calvo. Mercedes León. José Antonio Garriga Vela. Alfredo Taján. Lorenzo Saval. Isabel Pérez Montalbán. Chema Cobo. Vicente Luis Mora. Álvaro García. Felipe Benítez Reyes. Jesús Carrasco. Isabel Bono. Manuel Martín Cuenca. María José Amado. Daniel Casares. Pablo Alboran. Diana Navarro. Nieves Rosales. Elena Pisonero. Horacio Rébora. Celia Flores. Chiqui Carabante. Pablo Pujol. Chema del Barco. Toni Zenet. Jesús Aguado. Magüi Civantos. Rafa Insausti. Javier Salvago. Joaquín Núñez. José María Córdoba. Ramón Salazar. Lito Fernández. Félix Palma. Nerea Riesco. Vanessa Bentz. Paco Aguilar. Taller Gravura. Pedro Temboury. Olalla Castro. El Ateneo de Málaga. Antonio Yesa. Jesús Ortega. Héctor Márquez. Juan Manuel Lara. Carlos de Paz. Antonio Navajas. Ignacio del Río. Isabel Hurley. José Seguiri. Alfonso de la Pola. Alejandro Luque. Fundación Manuel Alcántara. Juan José Téllez. Julio Ángel Olivares. José Luis Muñoz. María Alcantarilla. Ben Clark. María Ortega. Rafael Jiménez Reyes. Ana Belén Ramos. Librería Nueva Luque. Librería Luces. Manuel M. Mateo. Librería Isla Negra. Ignacio Nacho. Natalia Ortiz. Daniel Ortiz Entrambasaguas. Joaquín Pérez Azaustre. Paco León. Ángel Idígoras. Librería Títere. Enrique García. Diego Guzmán. Carlos Serna. Librería República de las Letras. María León. Eva Díaz. Carlos Mármol. Antonio Rivero Taravillo.

La cultura es una empresa que trabaja en la construcción del progreso. Alfredo Asensi Lidón. Miguel Ángel García Argüez. Manolo Cano. Carmen Bustamante. Antonio Herráiz. Alejandro Víctor García. José Antonio Muñoz. Pablo Bujalance. Manuel Sollo. Virginia Nölting. María Eloy García. Abraham Gragea. Sara Mesa. José Luis Muñoz. Miguel Ángel Arcas. Librería Proteo. Juanjo Fuentes. Aixa Portero. Rafatal. José Luis Puche. Charo Ramos. Antonio Roa. María Rosa Jurado. Beatriz Russo. Miguel Ángel Cáliz. Cristina Consuegra. David Burbano. Sara Sarabia. Librería Áncora. María Eloy García. Carlos Pranger. Rafael Alvarado. Sara María Ortega. Rafael Jiménez Reyes. Ana Belén Ramos. Ricardo Olivera. Fritz. Pablo Téllez. Míchelo Toro. Pedro Pizarro. Juan Carlos Hernando. Pablo Asenjo. Tony Carbonell. José Mateos. Carmen Moreno. Braulio Ortiz Poole. Andrés González Barba. José Pérez Olivares. Paco Broca. Manuel Moya. Juan Manuel Hurtado. Esperanza Peláez. Gerardo Macías. José Luis Piquero. Eva Vaz. Candi Garbarino. Ana Cabello. Piñaki Gómez. Ricardo Urréjola. Concha Medina. Celia Pérez. David Tortosa. Javier Viana. Patricia Domínguez del Pino. Juan Vinuesa. Antonio Leiva. Larisa Ramos. Ana Ibáñez. Julia Monje. Gema Matarranz. Montse Peidro. Javier Pérez de la Torre. Adrián Zamora. Irene Molina Carmona. Chema Martin. Paula Vincenti. Sandra Pedraja. Manuel Ángel Paniagua Vizuete. Carmen Ruiz-Mingorance. Rafa Tubío. Rafa Villena. Maria Martínez de Tejada. Beba Jiménez. Álvaro Blázquez. Inma González. Antonio Montalvo. Marina Vargas. Paco Pomet. Álvaro Albaladejo. Marta Beltrán. José Piñar. Jesús Zurita. Pablo Aranda. Pablo Capitán. Ángeles Agrela. Santi Ydáñez. Jesús Hernández. Pancho Brañas. Francis Posé. David Defries. Tony Connolly. Guillermo Morente. Julito Pérez. Apertura Centro de Fotografía y Artes Visuales. Kiko Aguado. Harry Table. Joaquín Sánchez. Sergio el Colorao. Miguel de Gemma. Manuel Sáez. Rafa Sibajas. José Cortés "El Pirata". Benjamín Santiago "El Moreno". Alejandro Pedregosa. Juan Carlos Friebe. José Miguel Gómez Acosta. Javier Bozalongo. Mónica Francés. Alfonso Salazar. Marina Tapia. Luis Melgarejo. Jorge Fernández Bustos. Mónica López Soler.

¿Hacen las empresas de la cultura un capital de talento? Cristina Savage. Antonio Javier López. Francisco Griñán. Jesús Zotano. Cristóbal Montilla. Javier Marín. Sebastián Navas. Inma Carrasco. Antonio Lafuente. Fernando Robles. Charo Carrera. Paco Montejo. Tecla Lumbreras. Isabel Garnelo. Ernst Kraft. Julia Martin. Ángel Baena. Eryk Pall. Kike Díaz. Pedro Casermeyro. Santi Fernández Patón. Ismael Kachtili. Violeta Sánchez. Violeta Niebla. Mariana Martin. Beatrice Lavalle. Rosa Valiente. Asun Ayllón. Juan Antonio Hidalgo. Eduardo Duro. Cayetano Romero. Jesús Morillo. Alejandro Simón Partal. Librería Ubú. Suso de Marcos. Angélica Gómez. Javier Martin Aguilar. Paco Vílchez. Paco Sanguino. Kora Corazón. Abraham Sevilla. Adolfo Rodríguez. Carlos Yedra. Carlos Muñoz. Coqui Jiménez. Damián del Castillo. Amparo Sánchez. Carmen Luque. Charo Vargas. Adolfo Flores. Alex Granizo. Ana Mena. Rafael Inglada. Ángel Quintero. Anita Rowe. Bárbaro Pimienta. Pedro Ramos. Francisco Eduardo Conde. Daniel Amat. Manuel Rodríguez. Virgina Gúzman. Antonio Luis Gil. David Camacho. Carlos Serna. Andrés Varea. Salvador Gutiérrez Solís. Javier Roz. Andrés Mérida. Antonio Delgado Cabeza. Carmen Moreno. Carolina Marín iglesias. Chema Lumbreras. David Japón. Eduardo J. Peinado Cabra. Elena Pedrosa. Emilio Fernández. Eugenio Rivas. Fernando Carmona. Francisco Cumpián.

Si un escaparate no tiene fondo, que no se le llame cultura. Jacinto Pariente. Fernando Robles. Frank Stain. Gonzalo Fernández-Prieto. Griselda Giachero. Isabel Bellido. Isabel Garnelo. Javier Cuenca. Javier Marín. José Manuel González. José Manuel González Martínez. Luis Alhama. Marcos Marcell. Librería Cómic Stores. María Bueno. Marian Martín. Marta Troya. Matías Murillo. Pablo García. Pablo Rodríguez Guy. Pepe Zapata. Roberto Velasco. Roi Santos. Rosa Castro. Salva Reina. Sergio Croma. Carrete. José Hinojo. Victoria Maldonado. Hermanos Valverde. Emmanuel Lafont. Marta O Nilsson. Paloma de la Cruz. Silvia Lermo. Marta Tabernero. Laura Naranjo. Carmen Torres. Juan Santos. Eva Jiménez. Enrique Oliver. Norberto Ritzzo. Javier Sancho. Delia Márquez. Elsa "La Chica". El Sevilla. Elena Escarnia. Enrique Oliver. Jesús León. Francis Montañés. Jorge Cid. José Antonio Muriel. Jesús Narco. Jose Carra. Cuca Morales. José Cortés. Marcos Ostos. Pepe Baro. La Cajonera. Caverna Amores. La cochera Cabaret. Miguel Rivera. Pablo López. Manuel Olmo. Manuel de la Curra. Manuel España. Noelia Sakura. Francis Montañés. Juan Heredia. Francis Valero. Gema Cuellar. Gema Cortés. Gonzalo Monserrate. Revista Tales. Isaac Aguilera. Jato Gómez. Javier Morilla. Javier Martínez. Javier Caffarena. José Antonio García. José María Granados. José Ojeda. José Marin. Juan Campos. Juan Solano. Little Pepe. Lucía Alfaro. Víctor Vallejo. Eduardo Velasco. Víctor Gómez. Noemí Ruiz. Lucia Moreno. Antonio Salazar. María Benítez. Marina Sánchez. Luis Centeno. Miguel Guardiola. Concha Galán.

La cultura no necesita beneficencia, sino serios programas económicos. Cuca Escribano. Rocío Rubio. José Benítez. Librería Antonio Mateos. Javier Albiñana. Museo del Vidrio. Álex Zea. Agustín Rivera. Ñito Salas. Dani Pérez. Compañía tenemos teatro. Objetivo 50. Alberto Rodríguez. Álvaro Begines. Pablo Ros. Pablo Macías. Paco Baños. Javier Vila. Manuel Jiménez Núñez. Venci Kostov. Antonio Lobo. Paco Millán. Jorge Peña. Ricardo Yebra. Juan Francisco Viruega. José Ortuño. Paloma Peñarrubia. Sergio de la Puente. Fran Romguer. Isabel Royán. Julio Rabadán. Pablo Cervantes. Álvaro Alonso. Daniel Méndez. Antonio Hens. José Alba. Alejandra Frades. Olmo Figueiredo. Pizca Gutiérrez. Producciones La Traperia S.L. Habacuc Rodríguez. Agus Jiménez. Belén Rico. Laura Brinkmann. Paco Lomeña. Miriam Luque. Montse Ogalla. Francisco Palacios. Ángel Tirado. La Polivante. Antonio Pérez. Manuel Yebra. Marta Velasco. Fernando González Viñas. Ignacio Collado. Rafael Cobos. Salva Martos Cortés. Sergio Rubio. Salvador Perpiñá. Raúl Mancilla. Javier Espinosa. Sara Santaella. Joaquín Ivars. Pedro Pacheco. Rakesh Bhagan Narwani. Paula Villegas. Enrique Iznaola. Angel Lafuente. Juan Lanzas. Manuel H. Martín. Sinuhé Muñoz. Eduardo Trías. Alba Blanco. Rogelio Delgado. Carlos Ochando. Antonio Abeledo. Salud Reguero. Carlos Ruz. Manolo Caro. Ignacio F. Garmendia. Macarena Gómez. Mona Martínez, Maite Sandoval. Jesús Castro. Manuel Morón. Alfonso Sánchez. Mariví Carrillo. Ángel Velasco. Noelia Galdeano. Regina Sotorrío. Jesús Domínguez. Ana del Arco. Paco Inestrosa. Vicente Romero. Pepa Acosta.

La cultura es un sustantivo esencial, no un adjetivo prescindible. Fernando Jiménez. Juan Fleta. Lucía González Lara. Esther Lara. Adrián López. Pilar Vera. Miguel Zurita. Paco Mora. Paco Ochoa. Andrés Suárez, Joaquín Perles. Rafa Puerto. Marity Manzaneda. Jorge Marín. César Hernando. Antonio Belón. Cintia Sánchez Lafuente. Félix Burgos. Tate Aráez. Curro Rodríguez Villalba. Jaime Bresca. Antonio Sánchez Peñalva. Antonio Calvache. Alberto Centeno. Gonzalo Moyano. Alex Esteve. Javier Fernández. Elena Crespillo. Manuel Horrillo. Magu Lastra. Manolo Limón. Israel Millán. José Antonio Moyano. María Utrera. Bea Millás. Amador Rehak. Ernesto Chao. Dani de Zayas. Pepe Domínguez. Ronki Rodríguez. John Wood. Angel Lafuente. Luis Manuel Carmona. Menchu Picarzo. Yolanda Ochando. Teatro del Soho. Museo Jorge Rando. Códice. Francesca Ori. Sergei Furst. Matraca. Minusmal Puppet. Y muchos más nombres de músicos, directores de cine, escritores, artistas plásticos, actores, gestores, galeristas, guionistas, productores, asociaciones, técnicos y periodistas culturales que viven principalmente de su producción creativa, y a los que el COVID-19, la política precaria que se arrastraba y la vieja coartada de la crisis para recortar en cultura antes que en nada, han convertido en víctimas de la pandemia. Compañeros del oficio de mundos con el que transmitimos evasión, preguntas, reflexiones, propuestas y caminos para entendernos hacia delante y comunicarnos en el conocimiento con goce.

¿Cuenta la cultura para Andalucía?