Sigue avanzando esto de las fases de desescalada. Parece que lo más feo ya pasó. En esa fase más fea, la del confinamiento, muchos oficios tuvieron que posicionarse en primera línea dando la cara sin miedo. Principalmente nuestros sanitarios. Ellos no estuvieron en primera línea, ellos se metieron de lleno en el meollo del problema con mascarillas defectuosas o trajes hechos con bolsas de basura. No hubo miedo aun sabiendo que tenían todas las papeletas para contagiarse como, desgraciadamente, pasó.

Ese recuerdo todavía está muy presente pero es evidente que la cosa está mejor. Está en nuestra mano que siga a mejor, que haya el menor número de rebrotes posible y que vayamos saliendo de esta. Dimos un ejemplo en el confinamiento y ahora toca darlo en el desconfinamiento, aunque siempre hay incivilizados que no piensan en los demás y pasan de todo.

Ahora que, como digo, la cosa está mejor, toca dar un paso adelante a los dos deportes más importantes en España. Bien es cierto que creo que es más por un motivo económico que propiamente deportivo, pero La Liga de fútbol y la ACB están demostrando una seriedad ejemplar a la hora de establecer y llevar a cabo protocolos de actuación para proteger lo más posible a jugadores y staffs de todos los equipos. Como en la sociedad, también hay algunos inconscientes que meten la pata, pero son muy pocos los malos ejemplos.

La ACB ya ha decidido las fechas en las que se disputará esa nueva fase final en la que 12 equipos intentarán alzarse con el título y que sustituirá a los play off. Será en Valencia del 17 al 30 de junio. Es un acierto que se celebre pronto y en concentración para minimizar riesgos y rápido para coincidir lo menos posible con el fútbol. También es un acierto que sea en Valencia puesto que La Alquería, las modélicas instalaciones de Valencia Basket, permiten que todos los equipos puedan entrenar en un espacio moderno que está a la altura del nivel al que están acostumbrados estos equipos. Además, La Fonteta es un palacio de deportes nivel Euroleague y Valencia dispone de una red hotelera suficiente para que se alojen allí todas las personas que participarán en esta fase final.

Evidentemente, la ACB es una competición de play off. A todos nos encantan esas eliminatorias a varios partidos después de la fase regular, eliminatorias que buscan que el que demuestre ser el más fuerte se lleve el título. Este año no será así. Esta fase final que ha preparado la ACB, quizás, está más cerca de una Copa del Rey. Y todos estaremos de acuerdo en que el formato es divertidísimo y seguidísimo hasta por aficionados que no son puros del baloncesto.

Pues creo que este novedoso formato será también muy divertido porque, aunque como siempre los más poderosos económicamente son los favoritos, jugar a un partido iguala las fuerzas. Es evidente que, como siempre, quien más talento tenga en su plantilla tendrá más posibilidades. Pero también pienso que quien haya organizado mejor esta especie de pretemporada, quien llegue en mejor estado de forma y quien haya tenido menos problemas de lesiones en la preparación podrá tener sus opciones.

Es una competición muy corta, solo siete partidos, y esto hace que sea muy importante no fallar. No estoy de acuerdo con los que dicen que será más fácil porque consiste en ganar solo siete partidos. Los que dicen esto no saben lo difícil que es ganar siete partidos seguidos a ese nivel. Es difícil ganar dos, imagínate siete...

Pero sí creo que el hecho de ser tan pocos partidos dará opciones a todos de ganar a cualquiera. Y perder un partido para los grandes favoritos puede hacer que les lleve a cruzarse entre ellos en semifinales. O incluso quedarse fuera, puesto que de la fase de grupos de seis, solo dos equipos pasarán a semifinales.

Estoy seguro de que la ACB y Movistar, que será la plataforma que retransmita el evento, darán una imagen de nuestro baloncesto moderna y divertida que haga que se enganche más público a nuestro deporte. Y espero que los doce equipos clasificados den un gran espectáculo, que se hayan preparado físicamente para la ocasión y que les respeten las lesiones a todos antes y durante la competición. Después, que gane el mejor, que esperemos que sea nuestro Unicaja.