'Covidwarriors', por Pablo Osés Azcona

Tremendo pensar en casi todo el mundo en todo el mundo confinado. No me quejo, de hecho estoy confinado con bastantes comodidades. Pero me entristece mucho pensar en tantísimas personas sufriendo. Caigo en la cuenta además de por qué nos molesta tanto. Es que aunque podemos salir algo , nos han quitado casi todos nuestros proyectos. Ya no podremos hacer en varios meses ese viaje, esas visitas, esas celebraciones... . Se acabaron los futuros más ilusionantes. Nos hemos quedado con lo cotidiano aburrido. Y eso si duele.

Sin querer nos miramos más hacia adentro. Y pienso que todos vamos sacando paciencia, aceptación y resignación en dosis inesperadas. Intentamos ser amable con los pocos que aparecen y esa amabilidad, oh sorpresa, resulta mutua. Nunca he sentido más cariño en mi vecindad.

Siento que los que cruzo paseando han dejado de ser gente, son héroes todos y cada uno vencedores de la pandemia. covidwarriors Todos victoriosos casi tanto como los sanitarios.

'Bandera que divide y provoca', por Diego Mas Mas

Pedro Sánchez ha pedido que no se utilice la bandera como señal de división y provocación. Me parece perfecto y está en su mano conseguirlo, persuadiendo a quienes están con su Gobierno que utilicen la que sólo en contadísimas excepciones hacen, al revés que las derechas: la rojigualdad.

Los que desean una república, háganlo en buena hora, usándola sin aditivos. Pero reivindicar para hoy usar una bandera con otros colores, pésima ocurrencia de una segunda república fracasada, como para volver un siglo atrás, un anhelo de trasnochados, eso sí que divide a los españoles y provoca a otros nostálgicos guerra civilistas. No imitemos a Irene Montero con su brazalete tricolor en una reciente entrevista con la TVE, a pesar de que su marido la había ya rechazado en favor de la de todos.