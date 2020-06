'¿Cómo titulamos esta peli?', por Venancio Rodríguez Sanz

Se abre el telón y se ve en un pulpito a Pablo Iglesias abierto de brazos acusando en la Comisión de Reconstrucción del Congreso a Vox de querer dar "un golpe de Estado" pero "no atreverse", ante la complicidad de Patxi López. Mas tarde, Espinosa de los Monteros abandona la comisión ante los ataques y la chulería de Iglesias y al salir, éste le dice: "Cierre al salir". ¿Cómo se llama la película? A ver, les daré más pistas: "Pablo Iglesias desenfunda una sonrisita de medio lado después de oír bajada de pantalones de Patxi López y las quejas del Sr. de los Monteros. Los compañeros de su partido, no apoyan al Sr. Espinosa a pesar de que éste se levanta para salvar el honor de su grupo, incluidos los presentes. Los miembros de los respectivos partidos se mantienen impasibles ante la falta de respeto, el atropello y la chulería de quien se supone que está allí interesado en encabezar la reconstrucción del país: en eso les va el sueldo". A ver, si todavía no lo pesca, todavía les daré más pistas: "Parte de los televidentes se ríen con satisfacción ante el espectáculo sin darse cuenta de que están siendo insultados, defraudados y traicionados por aquellos en los que pusieron todas sus esperanzas, ya que se están jugando el futuro. Otros quedan subyugados por el desparpajo de Pablo. Otros quedan consternados. Otros no saben qué pensar "... Al que lo acierte, se le entregará una muñeca chochona de regalo...