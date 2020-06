En ocasiones, las expresiones populares evolucionan de tal manera que, de repente, mutan como antagónicas de su significado primigenio. Así, verbigracia, bien podemos referir que hace un día de perros desde un hipotético fotograma en el que un malhumorado personaje entrara en su casa con el chubasquero empapado y sacudiendo el paraguas. Pero, originariamente, la génesis de tal expresión se remonta a una casuística bien distinta. Hemos, pues, de retornar a la época en la que el calendario y, por ende, la vida, aún se regían por el posicionamiento de los astros en la bóveda celeste. Una época en la que se vinculaba a Sirio, la más brillante de las estrellas del Can Mayor, con los días más calurosos del verano. A estos periodos de calor, de aletargamiento y de sofocante jadeo se los denominó coloquialmente como días de perros, y de ahí la expresión canícula, con la que la RAE define al «periodo del año en que es más fuerte el calor». En cualquier caso, la figura del perro protagonizó la vida de los hombres mucho antes de que Ptolomeo la recogiera en la cosmología del Almagesto. Tampoco hace falta ser un fiel amante de los animales para reconocer que, hoy por hoy, el perro sigue presente en nuestros días articulando un variadísimo arco de sentimientos que fluctúa desde la ternura al miedo, tanto en la ficción como en la realidad, y que llega a conquistar incluso los altares de la fama. No en vano y sin ir más lejos, mi compadre Javier Muriel se alza como uno de los seguidores más inquebrantables de la serie austriaca 'Rex', el perro policía más famoso de la historia de la televisión. Pero también recordarán, los de la generación precisa, cómo Pippin cautivó el corazón de los españoles a finales de los ochenta cuando, con una maleta en la boca, abandonaba su hogar en un spot que alentaba el uso responsable de la televisión. Pero, ojo, que no todo son canes adorables con los ojos del gato de Shrek. Hay veces en las que, en lo más profundo de mis sueños, aún me encuentro a Cujo, aquel San Bernardo de Stephen King que, con aires de pachorra, pero víctima de la rabia que le transmitió una mordedura de murciélago en los hocicos, encontraba cierto placer en arrancarte el gaznate de un mordisco en menos que canta un gallo. O, en el mismo tono, el anónimo Rottweiller de 'La profecía', también de pocas palabras pero no por ello falto de mala leche, muy en el tono de Cerbero o incluso de 'El sabueso de los Baskerville'. Pero, si lo prefieren, salgamos de lo cinematográfico. Allá nos queda el recuerdo de Laika a bordo de la nave espacial soviética Sputnik 2; o Balto, que en 1925 lideró como guía el transporte de la antitoxina que permitiría salvar de una epidemia de difteria a un pueblo de Alaska; o el sargento Stubby, el perro más condecorado de la Primera Guerra Mundial, que participó en cuatro ofensivas y diecisiete batallas alertando a su regimiento de repetidos ataques tóxicos y colaborando en la búsqueda de heridos. Igualmente, la ficción nos ha regalado, por algo será, multitud de iconografía perruna que hace las delicias de grandes y pequeños. Ahí tienen ustedes a Snoopy, Niebla, Milú, Ideafix, Scooby o nuestro recordado D'Artacán sus tres mosqueperros. Con todo, a lo largo de todo este elenco que emerge y se expande desde la mitología a la realidad y desde los cielos a la tierra, a quien puede que poco se recuerde es a Ulises: un cachorro de mastín español que, hace un par de días, fue descubierto por un vecino de Puertosol que escuchó sus lamentos dentro del saco de lona desde el cual fue arrojado vivo a una escombrera. La prensa local refiere en boca de Carmen Manzano, presidenta de la sociedad protectora de animales y plantas de Málaga, que «su estado era agonizante, casi sin sangre en las venas, y estaba infectado por pulgas, garrapatas y gusanos». Lo cual me lleva, desde la más absoluta vergüenza y desprecio hacía el artífice de la vileza, a la copla de Farina que escuchaba mi abuelo Pedro, que en paz descanse: «Alma de tirano, corazón de hierro, maldita sea la mano que mata a un perro».