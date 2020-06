Entusiastas colaboradores del virus

«El entusiasmo es una grosería», escribió Pessoa. Habría que matizar: aunque distinguir entre mente y cuerpo parezca vano, hay un entusiasmo de la mente que viene del conocimiento o de la percepción artística y otro que lo hace directamente del sistema hormonal. De esta segunda clase parece ser el que ha invadido a muchísima gente con el desconfinamiento, como si fuera el final de una guerra. El problema es que no ha terminado, pues el virus sigue ahí esperando otro momento. Los poderes públicos y los líderes cívicos deberían tratar de enfriar tanto júbilo, porque si el entusiasmo acaba en desmadre nadie aplicará las medidas prescritas, se relajará la prevención y no solo nos pillará inermes un nuevo ataque, sino que estaremos creando las condiciones para que se produzca. Así que mientras se investiga lo que se haya hecho mal (y no tiene arreglo), tratemos, por favor, de no repetirlo.