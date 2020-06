Qué tiempoes estos, y aquellos

Miro y/o escucho en mi derredor y me reafirmo en mi inveterada aseveración de que la sabiduría del sapiens, como su bipedestación, es un proceso inconcluso. Muy a pesar de los avances de la fisiología y del savoir-faire de sus profesionales, nuestra columna vertebral aún no está completamente adaptada a la fuerza de la gravedad, y, por lo tanto, la sufre. Pareciere que nuestra verticalidad, es decir, el estado bípedo en erección permanente no nos viene demasiado bien a los seres menos adaptados del universo conocido. Jo, así, tal cual ha salido la oración, diríase que es una pena para todos y un drama para algunos, en algún sentido.

Estos son tiempos viciados, porque, si bien, en nuestra verticalidad manda la Naturaleza, en nuestra inconclusa sabiduría los que mandamos somos nosotros. Y qué decir de ella cuando a diario desayunamos, almorzamos y cenamos con las carlancas de embrutecidas perlas verbales de especímenes coetáneos como los inefables presidentes Trump y Bolsonaro, por ejemplo, que, entre otras cosas, parecen haber venido a este mundo con la misión de zanjar las históricas cuitas entre las corrientes genetista y ambientalista de la psicología.

Y digo zanjar y no substanciar las cuitas, porque visto el desparpajo titiritero de ambos personajes, y la particular y groseramente descerebrada petulancia de cada uno de ellos, resulta más que obvio, que el sapiens, en su acepción universal, no nace, sino que se hace. Pero, ojo, 'hacerse' no significa que cada uno seamos la suma de lo que nos ha sucedido y nos sucederá, sino el resultado de lo que sucesivamente hemos elegido y elegiremos ser a lo largo y ancho de nuestra existencia. El sapiens se hace «partido a partido», como dice el míster de no sé qué equipo de nuestra Liga. Somos lo que hemos elegido ser. Y por mucho que esta aseveración y la que sigue pudieran parecer dos exageraciones, no lo son: cada instante de nuestra vida es el escenario de una elección. Nos pasamos la vida eligiendo.

Y resulta que, generalmente, por simple economía de esfuerzo y/o tiempo, cada vez elegimos en función de nuestros intereses particulares de esta misma mañana antes de las doce, por ejemplo, que cuando llegue esta tarde-noche Dios dirá. Resultado: cuando llegue la tarde-noche y la cosa deje de funcionar a nuestro gusto, tocará barrer hacia afuera acusando al culpable de nuestra frustración, que siempre resulta ser el mundo, esa entelequia inhóspita poblada de sapientes malvados sobrados de sí mismos y de estólidos manipuladores de mirada torva, que son los padres de todas nuestras frustraciones, simple y llanamente porque la tienen tomada con nosotros, nimbadas criaturitas blancas, deíficas e inocentes allende las haya habido nunca. Tal que así, lamentablemente...

En la primera mitad del pasado siglo el polímata Tagore explicó el anterior párrafo con un certero y solemne plumazo: «leemos mal el mundo, y después pensamos que nos engaña». Y, en tiempos de confinamiento, nuestra manera de mirar y ver, de oír y escuchar, de percibir y sentir el mundo se ve sometida a una especie de ambivalencia emocional que influye en la sabiduría, activándola o adormeciéndola, sin que medie ninguna otra posibilidad. Tras un confinamiento prolongado, la sabiduría siempre es otra.

El confinamiento, que a la par es maestro en la mejor magia blanca y en la peor magia negra, cuando es un confinamiento con pedigrí tanto puede empujarnos al divorcio fulminante como impelernos a añadirle doce creativas páginas diarias al Kama-sutra. Un confinamiento como mandan los cánones tanto embebe nuestra casa para que no quepamos en ella, como agiganta las calles hueras de almas, como convierte las playas en desiertos de pisadas ausentes, porque el sapiens confinado tanto acorta la mirada hasta la ceguera interna, como la elonga hasta más allá del infinito externo. Y en todo ello interviene la sabiduría de cada cual, que es la que, habitualmente, nos da elementos para entender el todo y la nada.

Al que le escribe, amable leyente, que a lo largo de su vida se ha autoconfinado voluntariamente varias veces, el confinamiento reciente lo ha mantenido atado día y noche a la llamada trascendente del miniretazo de un párrafo leído en mi juventud más exultante, puede que fuera en 'La máquina del tiempo', de Herbert G. Wells, el novelista británico de ciencia ficción: Nuestra nacionalidad verdadera es la humanidad.

¡Qué tiempos estos, y aquellos, ¿verdad?!