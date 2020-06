Hay tres jueves al año que relucen más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión», y hoy es uno de ellos. La celebración del Corpus nace de la mano de Santa Juliana de Lieja, monja agustina que dedicó gran parte de su vida a promover la devoción del Corpus Christi animando a celebrar la fiesta en honor al Cuerpo y de la Sangre de Cristo desde 1208 como consecuencia del florecimiento del pensamiento eucarístico. Esto unido al hecho milagroso que se produjo en Bolsena (Italia) donde la Hostia consagrada comenzó a sangrar provocó que en 1264, nueve años más tarde de la muerte de la Santa, el Papa Urbano IV instaurara la festividad del Corpus Christi. Un siglo más tarde se consolida la celebración de la forma sagrada reforzando su solemnidad con dos actos fundamentales: la eucaristía y la procesión.

Pasan los siglos y la festividad se mantiene adaptándose a los tiempos condicionando el calendario laboral en ciudades y comunidades. La agenda litúrgica, además de recordar la celebración de la eucaristía que tuvo lugar el Jueves Santo durante la última cena cuando Jesús convirtió el pan y el vino en su cuerpo y su sangre, marca su celebración sesenta días después del Domingo de Resurrección.

Este acto de fe conforma un paralelismo asimétrico, como les gusta llamarle ahora a la progresía a todo lo que no tiene explicación, de la situación política actual en nuestro país. Convirtiendo todos los días en un eterno Jueves Santo para enaltecer sus parabienes sectarios que nos obligan a comulgar a base de decretazos y, posteriormente, procesionar a ritmo de marchas convertidas en noticias condicionadas.

La peña norcoreana de España tiene un manual de conducta tan milimétricamente estudiada como manida. Con una hoja de ruta escrupulosamente marcada cada día dan un paso más a la radicalización de nuestra sociedad sin dar una puntada suelta al traje que le están confeccionando al futuro del país.

Como buenos políticos fuertemente adoctrinados han conseguido convertir la sede parlamentaria en un ring donde se llega confundir el parlamentarismo de nivel con la jerga y formas más chusmas. Con esta estrategia de crispación consiguen ocultar sus intereses proselitistas entre la maleza de la tensión entre los partidos.

La izquierda radical ha conseguido uno de sus objetivos de manual en la estrategia y la organización política, la aparición y el asentamiento de un rival diametralmente opuesto al suyo para llevar a cabo políticas reflectivas que les ayude a mantener argumentos y así el interés de su parroquia. Han conseguido generar el eco de sus protestas con la reacción del extremo oponente alimentando el interés del pensamiento único de sus bases, con el «malo yo, más malo tú».

Pablo Iglesias y su entourage están consiguiendo polarizar la filosofía socialista dinamitando su esencia entre los miembros y la baronía del Partido Socialista con medidas impropias difícilmente defendibles entre la socialdemocracia actual. Porque no hay que olvidar que, a diferencia de los morados, Pedro Sánchez es rehén, curiosamente, del modelo de organización territorial y política que siempre han defendido los socialistas. Lo que es bueno para sus condicionados compañeros de viaje de gobierno es letal para los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Por poner un caso, la renta vital no está muy clara de cómo será sufragada pero de lo que no hay duda es de que quien lo penará será el último eslabón de la descentralización administrativa, los municipios que recibirán menos ingresos. Como cántaro cascado que transporta agua, las partidas económicas llegarán a los ayuntamientos dejando un reguero de pérdidas por el camino. ¿Quién sufragará el gasto de la renta vital? ¿A costa de quién? ¿Qué efectos tendrá?

A nadie se le escapa que las dudas para hacer frente a la carga económica del sustento exigido por Podemos están sobre la mesa. Pero ¿y social e ideológicamente qué cargas tendrá? Una vez más el Señor No hace la estatua y deja que se le cuele el toro por dentro sabiendo que la medida generará dependencia política e ideológica y así será vendida y restregada por quienes se la exigieron predicando que han dado trigo.

Con la amenaza de una rentabilidad clientelar más que efectiva para sus socios, el Partido Socialista ha tenido la oportunidad de desmarcarse de la radicalidad de la medida exigiendo consecuencias beneficiosas para el ciudadano y la sociedad. Con una renta vital más ecuánime y justa para quien la percibe y quien la paga, exigiendo, como al que paga impuestos, que para mantenerla no puede rechazar ofertas de empleo e incentivando al pequeño y mediano empresario a la contratación bonificando los costes laborales. De esta forma el gasto destinado a paliar el hambre, como les gusta cacarear a la izquierda rancia, tendría como objetivo incentivar el trabajo que es la mejor subvención que pueda recibir quien quiere realizarse y sentirse útil.

Atrás quedó la doctrina de libro con el único objetivo de alcanzar acuerdos en pro del interés general, sustituido por el manual chabacano para incluir los intereses particulares de algunos maquillándolos en doctrinas. Como bien recalca el profesor Fernando Vallespín, el nivel de este gobierno hace de ellos que sea más importante sentirse miembros de la tribu antes que estar del lado de la razón.