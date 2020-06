La paguita taurina

La cosa se está poniendo fea. Esta frase puedes aplicarla hoy en día a prácticamente cualquier ámbito, sector, actividad o estado. Todo ha quedado tocado -salvo si fabricas guantes o mascarillas- y el futuro, aunque no parece muy negro a largo plazo, ha dejado en evidencia las carencias en muchos ámbitos.

En situaciones extremas, uno de los espacios que menos se atiende es el cultural. La administración tiene que redoblar esfuerzos en sostener el país y en esos cálculos nunca se encuentra la cultura. Es evidente que, para el nivel primario de subsistencia es necesario antes un hospital que la colección de un museo. Está claro y todos lo sabemos. Pero resulta que existen algunas parcelas que, una vez superada la fase extrema de la pandemia, deben ser socorridos con urgencia pues, de lo contrario, el final puede estar cerca. Y ahí entra en juego todo lo relacionado con la ilustración.

Los museos tiemblan ante la nueva situación, pero, debido a su 'intervención' económica pública, no tienen que estar preocupados en extremo pues el sistema no permitirá su caída. Escenario distinto -nunca mejor dicho- es el que se vive en las artes escénicas donde el gremio se enfrenta a una situación de precariedad dentro del ya precario estado previo. Es decir, lo malo entre lo malo. Las productoras cerradas, los actores sin poder comer y los teatros con aforos que resultan infames para poder producir nada. El caos.

Quizá, para lo único que sirva todo lo que estamos pasando sea para que, cuando llegue el discurso rancio y cutre de la 'cultura subvencionada' quede claro que, sin el apoyo público, no tendríamos absolutamente nada.

«La cultura no se censura». Así reza el lema usado por el sector taurino para movilizar a las masas en protesta por el supuesto abandono al que se han visto abocados por parte de las administraciones. Y seguramente sea así. Pero quizá en éste, como en el resto de los sectores culturales, se deba realizar un análisis interno para valorar con honestidad la situación y buscar soluciones más allá de la necesaria ayuda pública.

El taurino es un sector que venía ya con la cornada dada. No era de muerte, pero la sangre se lleva derramando varios años y eso, quieras o no, acaba produciendo un lento dolor. Cada vez se celebran menos festejos. Cada vez el público acude en menor número a las plazas. Cada vez se asume con tanta facilidad el coste de las entradas. Cada vez el aficionado permite menos patinazos de los toreros que supongan una muerte infame al animal. Cada vez se tolera menos ganado manso camuflado. Y por último, cada vez son más las personas en Europa que están persiguiendo -literal- al mundo taurino para que éste desaparezca en su formulación actual.

Si os fijáis, salvo el último punto, el resto de asuntos son meramente internos. Y son focos evidentes del asunto en cuestión. Y por eso se hace necesaria una revelación interna para que el de los toros siga siendo un ámbito cultural, brillante y de categoría o de lo contrario acabará desapareciendo.

Y no pasaría nada si así tuviera que ser. No se acabaría el mundo. Pero sí tendríamos seguramente un mundo menos interesante. Pero para ello, hay que avanzar en todos los ámbitos. Por eso ya suenan aburridas esas declaraciones repetitivas de los empresarios taurinos cuando dicen que «la plaza no me sale rentable» pero cuando sale a concurso cualquiera de las buenas se da 'guantás' y crean campañas cuasi electorales para hacerse con ellas.

El campo sin la tauromaquia estaría mucho más perdido en Andalucía y Extremadura. La Dehesa perdería. El sector agrario en general mermaría. Pero quizá haya que luchar más en Europa. Quizá sea bueno transformar el plan agrario de tal manera que se defienda más su carne. Y que la vida no dependa cien por cien de los festejos porque, de lo contrario, pasará como ahora donde el futuro es incierto.

Y también deben jugar su papel los toreros. Y es que, para muchos, la figura del torero sigue siendo el idílico y alejado figurín que medita en su cortijo hasta la llegada del día en el que sale de la furgoneta hasta el patio de cuadrillas entre nervios y responsabilidad ante el mano a mano con la muerte. Que no digo que no. Pero es evidente que hay muchísimos sectores, profesiones y situaciones que han puesto de manifiesto quiénes son los verdaderos héroes de nuestra sociedad en la que se valora mucho más el compromiso y la transparencia honesta de lo que se es que el relumbrón de lo que se proyecta.

Y parece que parte del sector taurino está cojeando para la derecha de la misma manera que el de actores da cojetadas para el contrario. Y quizá, esas derivas, sirvan poco para solucionar este asunto pues lo único que hacen es estirar aún más un cabo que tiene menos lazos fuertes con la vida.

Por eso, ha resultado curioso observar cómo algunos sectores conservadores -dentro y fuera del ámbito taurino- han voceado en redes sociales al respecto del ingreso mínimo vital para aquellas familias en situación de extrema precariedad, bautizándolo de manera despectiva como «paguita» y creando teorías extrañas de que todo esto responde a un sistema marxista de empobrecimiento general para sostenernos con ayudas (¿?) pero seguidamente piden ayuda de las administraciones para el sector del toro. O lo que es lo mismo, una paguita taurina.

Y me parece bien, porque hay que seguir fomentando y ayudando a un elemento cultural que, bien gestionado, enriquece la cultura nacional. Y eso que las administraciones ya ayudan a mejorar la imagen de los toros. Mirad si no la de gente que se sienta en los tendidos con entradas regaladas por el Ayuntamiento, la Diputación o la Comunidad Autónoma de turno, regalando una plaza muchísimo más llena de lo que realmente está.

Por eso, ya que los problemas de esta casa los conocen bien -y de verdad- los de dentro, es bueno que, a la vez que se pide ayuda a los de fuera, se trabaje en actualizar y controlar en mundo interno que es, sin duda alguna, responsable y parte de todo lo que está sucediendo.

O se mejora el discurso o el rejón será de muerte.