Lo que el viento nos dejó

Muy lejos quedó lo que el viento se llevara, pero lo que sin duda alguna nos ha dejado en este tiempo hostil, propicio al odio, que diría Ángel González, son mil y una poses de ese colectivismo barato y ofendidísimo que se venda los ojos y arroja piedras. Flaco favor aportan a la lucha contra el racismo o a la consecución de la plena igualdad social y laboral entre hombres y mujeres aquellas vergonzosas inercias de lengua fácil que no hacen más que rezumar la extrema estupidez de género y génera de la mente que las concibió. Una concepción que, casi siempre, viene de la mano de ese radical fanatismo ultrafeminista que, entre otras cosas, exige pleno vasallaje a su corte de delirios lingüísticos, que censuraría toda obra cinematográfica y literaria que no fuera equiparable a un anuncio de Benetton y que tanto más aflora cuanto mayor es nuestro miedo a que nos quiten del pecho los tibios galones de la corrección política. Desgraciadamente, esta ola de pensamiento simplista y talibán no hace más que generar una infinita muchedumbre militante conformada por los analfabetos que ya lo eran y por aquellos que, por voluntad propia, se han sumado a serlo. Que HBO elimine de sus plataformas Lo que el viento se llevó para darle cancha a quienes han tachado a la película de promover roles racistas o machistas no es más que otro ejemplo de esta infinita casuística que nos lleva a la idiotez. La idiotez de aquellos que pretenden solucionar la violencia por razón de sexo y el racismo convirtiendo a Dulcinea del Toboso en afroamericana y solicitando subvenciones públicas que sostengan la producción cinematográfica de Acorralada, Ramba. La última perla talibana proviene de la boca de una tal María Antonia García de la Torre que, hace unos días, vomitó un tuit en el que acusaba a Tolkien de machista y de racista por cuanto que, en relación a El señor de los anillos, cita la señora: no pude soportar «la sobredosis de testosterona por cuanto que el 90% de los personajes son hombres blancos y las mujeres sólo aparecen cuando el héroe está en peligro para susurrarle en el oído: ¡tú puedes!». Seguidamente, también cuestiona la actitud supremacista del autor al denunciar la «nula aparición de personajes afroamericanos o mestizos en un mundo multiétnico». Quizá, si esta señora hubiera terminado de ver la película o, mucho mejor, si se hubiera leído el libro, hubiera podido darse cuenta de que el personaje que emerge y sobresale como mujer frente al feudo de los hombres es Eowyn, una princesa de Rohan que, contra todo pronóstico, rompe las barreras del rol preestablecido y comparece en primera línea de batalla para protagonizar la escena más valerosa de la saga: la defensa del Rey derribado frente al Señor de los Nazgül, aquel de quien se profetizó que «no caería por mano de hombre». Como también dejó pasar el papel de Galadriel, señora de los Noldor, la criatura de los pueblos libres más sabia y poderosa que habita la Tierra Media y que se alza como regente de uno de los últimos bastiones elfos, una regencia que protagoniza desde una absoluta autoridad personal y donde su esposo, Celeborn, también perteneciente a la nobleza elfa, ni pincha ni corta. Acusar de supremacista a Tolkien es, además, obviar que en su discurso de jubilación clamó: «tengo clavado en mis huesos el odio al apartheid y, sobre todo, detesto la segregación de la Lengua y la Literatura, sin importarme cuál de las dos es la blanca». Pero tampoco olvidemos, es de justicia, su respuesta cuando una editorial alemana le pidió justificar su origen ario a fin de publicar El hobbit en dicha lengua: «Lo siento, no me queda claro lo que ustedes quieren decir con ario, pero si debo entender que lo que ustedes quieren saber es si soy de origen judío, sólo puedo responder que, desgraciadamente, no parece que tenga antepasados de ese talentoso pueblo». Al final, si claudicamos frente a tanta estupidez, no quedará más que desleer, como refiere la cara oculta de mi clarividente So Blonde: ¡Desleer ya! ¡En El Lazarillo de Tormes los niños trabajan y se les pega, en El Quijote los personajes femeninos no tienen relevancia real y en Guerra y paz muere gente!