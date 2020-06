Confío y espero

Quiero detenerme ante el sufrimiento del hombre, detenerme para llorar con el que llora. No quiero permanecer indiferente ante el dolor de los demás. Cada lágrima expresa sentimientos para los que sobran las palabras. Muchas vidas han quedado terminadas. Hay voces que no volveremos a escuchar, sonrisas que nunca más contemplaremos. Pienso en el dolor de sus familias, algunas tan cercanas. Y lloro. Sufro cuando lloro. Amo cuando lloro. Y se me escapa el alma en cada lágrima.

En las semanas más duras de la pandemia se ha ido imponiendo la idea de que había un grupo de riesgo. Parece que habría datos suficientes para creer en esta idea. El 87% de los fallecidos por este virus son mayores de 70 años. Pero estos datos deben ser completados con otros. A no ser que se quiera ocultar algo inconfesable con los mayores. ¿Se ha dicho cuáles son las edades de quienes mueren en España por cualquier causa? El INE da la respuesta. En 2018 –último con datos oficiales– el 82% de los fallecimientos eran de mayores de 70 años.

Los mayores son grupo de riesgo antes de la pandemia, durante, y lo serán después. ¿Se ha dicho que representa ese 87% de los fallecidos por el virus en relación con la población total de mayores de 70 años? No llegan al 0,5%. Y hay otro hecho que debemos tener en cuenta: cuántos miles de ancianos han muerto por no ser atendidos en los hospitales. Si el sistema sanitario no se hubiera colapsado, y hubiera tenido medios suficientes del 'mando único', la cifra de muertos mayores habría sido infinitamente inferior. Y no tendríamos que llorar tanto.

Y ahora la pregunta que debemos hacer, por qué se ha instalado la idea de que los siete millones de personas que han superado los 70 años forman todos un grupo de riesgo. ¿Qué riesgo? O es el miedo a que sigan viviendo. Da que pensar a lo que circula y degrada la libertad en la jerarquía de valores. Señalar, con brocha gorda, a un sector de la población por razones de edad tendría que tener consecuencias judiciales. En una sociedad civilizada y humana. Esto sí que es para llorar.

Las relaciones generacionales quedarían dañadas, la experiencia y el saber de los mayores que forma parte del patrimonio de nuestra civilización quedaría anulada. Aislar a los ancianos para recuperar la normalidad es moralmente inaceptable, ya que forman parte esencial de nuestra sociedad. No sería decente una civilización cuya salud impusiera un tiempo para vivir.

Por eso me detengo ante el sufrimiento del hombre. Y no seguir llorando por los que han quedado, confío y espero que todos sigamos viviendo en paz...

Máximo de la Peña Bermejo

Málaga