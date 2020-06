Allen en el Albéniz

El jueves 25 de junio reabre el Albéniz. Con un pase gratuito de 'La rosa púrpura del Cairo', de Woody Allen. Al fin alguien hace algo interesante. Como quieran ir todos los que dicen estos días que ya han leído sus memorias, recién publicadas, no van a caber ni en siete Albéniz. O Albénices. Sobre todo porque el aforo será del cincuenta por ciento, que es lo que dicta ahora la norma sanitaria contra el virus. Mejor. Ahí es nada ver cine sin nadie demasiado cerca. No es misantropía; es que el ruido de las palomitas es delicioso siempre que sea el nuestro. Si el propio Allen pudiera elegir, seguro que preferiría pases íntimos de sus películas e incluso comentarlas después con los espectadores. Eso sí, a una prudente distancia, haya o no coronavirus. Toda vez que ya es millonario. Allen es de esos tipos que opinan que hay que tener mucho dinero para poder no tenerle apego.

Woody Allen es un genio pero tampoco se quedan atrás los programadores del Albéniz. La normalidad es que en el cine pongan una de Woody Allen. Sus estrenos son un rito anual para sus muchos seguidores, que son capaces de olvidar sus líos amorosos o que perpetrara 'Vicky Cristina Barcelona'. Rueda una cinta al año pero ha tardado una larga vida en escribir un gran libro. Según dicen quienes lo han leído. No desmerecen otras publicaciones suyas ni obras de teatro, como 'La bombilla', ambientada en Brooklyn en 1945.

Hay que autoprogramarse con frecuencia películas de Woody Allen, que son antídotos contra la neurosis. Quizás por verla reflejada. Cualquier noche. Salvo que emitan el Ministerio del Tiempo. La rosa púrpura, con Mia Farrow, Jeff Daniels y Danny Aiello es un homenaje al cine clásico, pero para homenaje y a la vez plan sencillo, ahí es nada, ir a ver la película y cenar luego en el Centro. Tomando después una copa sin prisas, dado que con este lío de horarios parece que las terrazas pueden estar abiertas hasta el día del juicio final por la tarde. O sea, «ir al cine es como hacerle novillos a la vida».

De Allen hay que apreciar la originalidad. El sello propio. No es original esto que digo. Que lo diga él: «Ese está en Nueva York filmando la adaptación de la secuela de un remake» 'Celebrity' (1998). Me gusta mucho Woody Allen. Pero ya saben, como decía él de la masturbación, «por favor, no se metan con mis aficiones».