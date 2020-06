Un reseteo no bastará

Stop and go (parada y adelante) es una expresión-receta que se usaba mucho en el mundo de la empresa para afrontar situaciones complejas. Viene, creo, del mundo del automóvil y la circulación. Resetear, en cambio, viene del mundo de los ordenadores, y es un modo de superar bloqueos. Para muchos gobernantes y dirigentes la pandemia es un episodio que obligará a repensar el futuro y replantear el modo de actuar. Seguimos, pues, verbalizando en RE, como dijo una vez Juan Cueto, por lo que estaremos condenados a repetir. El seísmo no ha sido lo bastante intenso y destructivo como para que cambie de forma radical el modo de pensar, ni el sustrato de valores. Pedro Sánchez, como otros gobernantes del mundo, se ha rodeado al parecer de docenas de asesores para que iluminen el futuro y tracen sendas para recorrerlo, pero entre ellos abundan economistas y faltan pensadores. Un mal síntoma.