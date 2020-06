Crónica sobre la muerte del dinero

En el vídeo de YouTube titulado «¿Por qué quieren eliminar el efectivo?» Juan Ramón Rallo dice: «Gradualmente, los euros físicos dejarán de circular dentro de nuestro país. Todos los pagos se harán de manera electrónica a través de nuestras cuentas corrientes. Al calor de la pandemia, ha dado impulso adicional. La nueva excusa es que el virus se puede coger con el dinero físico. Sin embargo, este no es el propósito, sino eliminar la privacidad en materia económica porque todos los movimientos quedarán registrados. Esto daría lugar a un control más exhaustivo del fraude fiscal. Sería uno de los propósitos, pero también esa información se podría utilizar para matar civilmente a cualquier persona. Por otra parte, no dispondríamos de nuestro dinero, como mucho lo podríamos transferir de un banco a otro. En otras palabras, seríamos rehenes del sistema bancario. La desaparición del dinero físico es una forma de habilitar al sistema financiero, para expropiar la riqueza de las familias. Por eso, eliminar el dinero efectivo es un riesgo tanto político como económico. Porque les otorga a los políticos mucha información muy delicada sobre nuestras vidas. Por lo tanto, el objetivo de eliminar el dinero: no es controlar la expansión de la pandemia, sino expropiar nuestras libertades civiles y económicas».

Venancio Rodríguez Sanz

Málaga