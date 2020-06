Educar al tigre

La educación necesita respirar aire libre. No estaría mal que volviésemos a los griegos con su arquitectura del conocimiento compuesta por el jardín para el desarrollo de los sentidos y del espíritu, la calle destinada al aprendizaje de la mirada y el estudio de la naturaleza humana, y el gimnasio en el que ejercitar el debate. Ningún otro sistema ha superado la eficacia de Sócrates, de Aristóteles, de Platón y del broche que de sus enseñanzas hizo Kant con su imperativa consigna Sapere aude, atrévete a saber. Es conveniente refrescar de vez en cuando la importancia del pasado clásico –que bien el Premio Princesa de Asturias de las Letras a Anne Carson por el compromiso de su obra poética con la emoción, el pensamiento y la tradición renovada de las Humanidades «como una manera de alcanzar mejor conciencia de nuestro tiempo»- frente a un presente colapsado de iras, manipulaciones y duelos en el que el sistema educativo se empeña en seguir alejándose del espíritu de la educación. De hecho para el próximo curso académico se impondrá un metro y medio de distancia física entre los alumnos. Una metáfora de la existente grieta cognitiva entre los significados de conocimiento, aprendizaje, disciplina, esfuerzo, saberes y excelencia. Lo mismo ocurre con los requerimientos entre docentes y la transmisión de materias; entre éstas y la competencia de los alumnos para resolverlas; en la relación entre ellos y sus enseñantes, y entre los docentes y los padres. Vasos comunicantes en una imprescindible transversalidad de responsabilidad compartida que más que tenerse en cuenta, y promover la calidad de sus relaciones, se ha enquistado como un conjunto de asignaturas en las que la media está por debajo del notable. Más bien el aprobado es la calificación que hace de la evaluación educativa de España un porvenir en suspenso.

Aprobar es el término de la metedura de pata –que insistencia política en comunicar mal u opaco- ante el desastre del tercer trimestre impartido a través de plataformas digitales, y de cuyas obligaciones han dimitido quienes tenían los dos primeros resueltos al no «penalizarse» académicamente el tiempo de confinamiento. Igual que los que se movían por debajo de lo apto no han tenido un mínimo interés en para qué esforzarse. La medida es injusta para todos. A unos les ha permitido un vacío asistencial y de trabajo que debería haber incidido en el redondeo de su nota final, y a los otros alumnos que han solventado sus tareas y seguido sus clases, su esfuerzo no se les compensa. Estamos siempre en este país igualando por abajo, en lugar de gratificar el talento y la meritocracia, dando lugar a la normalización de la mediocridad en todos los ámbitos, mientras que una brillante formación académica o el de una trayectoria profesional son un perjuicio para el progreso laboral. No hay que escandalizarse, hace décadas que los sistemas de enseñanza facilitan pasar de curso con varios suspensos; que los grados académicos concluyen con una formación superficial, y que se accede a la universidad con serias lagunas en cultura general. Son consecuencias de una errónea tendencia proteccionista del alumno y un análisis populista de los conflictos de desigualdad, cuya realidad es más profunda. No todos responden a estos resultados. También existen diferencias entre los educadores mediocres que hablan, los buenos que explican y los mejores que inspiran a los alumnos. Una labor que en el caso de los dos últimos se enfrenta a diario con la educación en serie que se practica, desde que los docentes fueron desposeídos de las herramientas académicas del respeto y de la autoridad, y convertidos en simples dadores de clases, y otras por el inexistente fomento de reciclajes necesarios en la didáctica de su trabajo.

La educación no consiste en llenar la cabeza de un niño como una botella, sino en prender un fuego. La idea de Montaigne es de una absoluta vigencia traicionada. Tanto en la devaluación del conocimiento como combustible para encender la llama, como en lo concerniente a la botella de la que nos importa más la marca y el continente que lo contenido. Buen ejemplo han sido los siete sistemas de enseñanza que llevamos desde que la LOECE jubiló la Ley de Educación de 1970, y a ella la defenestró la LODE cuya vigencia sustituyó la LOGSE suprimida a su vez por la LOCE que la LOE dejó atrás antes de que la LOMCE lo hiciese con ella, apremiada ahora por el debate que implementará la LOMCOE. Las octavas siglas del fracaso de unas políticas- en su vacuidad coinciden todas las ideologías- que insisten en fabricar adultos según un modelo sujeto a la mercantilización del conocimiento, y a la arrogante pedagogía que cada política gubernamental consigna, sin consensuar con quiénes hacen de la enseñanza su vocación, su compromiso con la comunicación de argumentos humanísticos y científicos, transversales en el saber pensar, el saber hacer y el saber ser. Los objetivos imperecederos de cualquier sociedad que ha de tener en la educación el líquido amniótico de la democracia, y el convencimiento de vivificar en los alumnos los sentidos, la inteligencia, la voluntad y la cultura que se afianza mediante la experiencia con el mundo real en el que aplicar sus conocimientos. E incluso tratando de mejorar sus deficiencias y responder a sus retos.

No soy un maestro, soy un despertador. Lo dijo Robert Frost. Quién sepa quién fue Robert Frost que levante la mano. Nunca me gustó empinar la primera palabra, el gesto de quién lo sabe. Siempre preferí que me preguntasen primero y ordenar la respuesta, el lugar de las palabras en la frase. Don Juan Gallegos me enseñó que además de contestar bien era importante cómo se respondía. La elección de los adjetivos, del verbo, del sustantivo, puede alterar la calidad del resultado y su sentido. La contundencia, la humildad, la habilidad en cualquier entorno, la admiración o el rechazo, dependen de cómo se acierte a resolver una pregunta. Desconfío de que las que ha planteado el coronavirus las respondan con criterio los pedagogos y la política empecinados en convencernos de las bondades de la educación online, mediante plataformas de los centros y el desarrollo de propuestas diseñados para las nuevas exigencias, cuando su funcionamiento durante la pandemia ha sido deficiente. No por la brecha digital que grava a quiénes no carecen de capacidad tecnológica o económica para un acceso igualitario a la educación, sino también por la correlación entre implicación, grado de atención y maneras de interactuar de los alumnos frente a la pantalla, entre ellos y en la soledad de sus casas, dependientes de su apoyo con los nuevos paradigmas de la formación, y de un aprendizaje que demanda una educación en la solidaridad entre compañeros ante problemas tecnológicos, y cuya gestión de estímulos no podrán llevar los profesores con garantía de éxito. Sin olvidar que los especialistas canadienses advierten en los últimos años del autismo derivado del exceso de pantallas.

No hay igualmente una respuesta eficaz a la normativa de oxigenar los espacios que obliga a reducir el alumnado, y a adecuar todos los disponibles como aulas, ni a cómo desdoblar a los enseñantes en una clase fragmentada en quince alumnos. No se pueden hacer trampas al solitario advierten ante la evidencia de que nadie puede partirse por la mitad. Habrá que contratar más profesores, 50.000 en el caso de Andalucía con un coste económico de 155 millones de euros al mes. Quizás sea el momento de corregir los problemas de la ratio de alumnos, de promover el empleo y apostar de verdad por una mejor didáctica de la educación, en lugar de querer resolver con la enseñanza online la formación de los alumnos ignorando su necesidad de socializar y la importancia de apreciar la experiencia del conocimiento vivencial a la intemperie de las pantallas. Es incomprensible que después del confinamiento muchos centros oferten los beneficios de veraniegos campamentos virtuales, y que proyecten un próximo curso en el que supuestamente la formación va a tener la misma calidad, sea digital o sea presencial. ¿Quién se lo cree?

No ha sido difícil sacar unos instantes a profesoras y profesores de la saturación que les produce estos días de fin de curso la papelología -que será un día la ciencia que estudiará la educación como un organismo pretérito fosilizado por la burocratización que les demanda un exceso de formularios cuyo resultado no mejora la calidad de la enseñanza- para constatar su preocupación con estos temas y los relacionados con la falta de continuidad y profundización de las materias; con el error en priorizar las herramientas más que los contenidos; con el desprecio a las raíces clásicas del Humanismo –la izquierda y la derecha entienden la educación y la cultura como valores secundarios-, y con la urgencia de tomarse en serio la educación, lo mismo que la sociedad demanda que se haga con la sanidad.

Dice Nuccio Ordine en su bello libro La utilidad de lo inútil que debemos cultivar utopías. De acuerdo con él, considero difícil el sueño en un país que desconfía de las mentes independientes; que valora más la adulación que los conocimientos, y donde la individualización uniformada en una colectividad fragmentada bajo el control de lo tecnológico, amenazan los hábitos de caminar, escribir, leer, tomar un café, pasar tiempo a solas para dialogar con uno mismo. Prácticas vinculadas con la educación de la que aprendemos a desarrollarnos, a vencer la adversidad, a tener una relación más profunda con la naturaleza. A no ser tigres en un laberinto, sino en libertad, en combate y en su disfrute.

(Si suspendemos ahora en el reto, no aprobaremos mañana).