Resucitando los GAL

¿Qué creía?, ¿que le iba a salir gratis? De eso, nada. Lo del camarote de los hermanos Marx le va a costar caro€vamos, que ya le está costando con los GAL. Ese fantasma no le abandonará nunca. Para que le baje un poquito la soberbia.

El despacho estaba lleno de una luz cegadora a la que contribuían el blanco de los muebles y la mesa de cristal. Pero a él no le gustaba tanta claridad, no se podía concentrar, y corrió unos largos visillos blancos de gasa, filtrando los rayos del verde jardín. Allí estaban encerrados cuarenta años de democracia, doce legislaturas y siete presidentes, pero ni la bandera de España ni la europea eran las mismas que las del anterior inquilino del Palacio.

El jefe seguía hablando sin mirar a la cara de su colaborador, de pie frente a él.

- Que se meta en sus asuntos, que tiene unos cuantos, y dinero, mucho dinero. Se va a poner interesante la cosa, por un lado Juan Carlos I de Arabia, y por el otro este. ¿Qué otras novedades tenemos?

- Bueno, llevamos muchos días sin actualizar la cifra de muertos.

- La culpa la tienen las autonomías€ Hay que trabajar como si no gobernásemos, gobiernan otros. ¿Me entiendes? Pues eso.

- La palabra gotículas funciona, no dirán que no aportamos al diccionario, jefe€ - Jajaja€

- Podemos darle otro besito a Feijóo, para poner contento a€

- Eso me parece muy bien. Y que el partido no acentúe, de momento, su perfil nacionalista, que se puede explotar más tarde€ Como decía Andreotti, el poder desgasta al que no lo tiene, por ejemplo a Casado.

- No ha calado mucho, afortunadamente, lo de dos PSOE, el de antes y el nuestro, y la operación para el relevo de consejeros con los del banco está en marcha, a ver qué pasa...

- Es muy importante, tenemos que asegurarnos aunque sea un peón más. ¿Y el vallecano y los suyos?, ¿en qué conspiran ahora?, ¿te ha dicho algo Fernando?

- Pues no, la verdad. Parece que están entretenidos con Ayuso, las residencias y esas cosas.

- Ah, muy bien. Vamos a ver si el PNV y Bildu no les echan en cara que se pongan de perfil con los GAL y les recuerdan aquellas palabras de la cal viva y esas cosas. Lo que tiene que quedar muy claro es que nosotros no estamos desenterrando nada, ¿has entendido?

En ese momento, y tras llamar suavemente, entró un camarero con el servicio de café.

-Gracias, Jacinto.

Ahora, el jefe se había acercado hasta la mesa de los teléfonos y había descolgado uno. Segundos después dijo: Vamos a ver, Cristina, necesito hablar con Inés Arrimadas, pásamela Y colgó.

-A estos hay que mimarlos un poquito, así se ponen celosos los macarras y también demostramos que quien es bueno con nosotros sube y quien es malo pues al infierno. El gobierno ya tiene su vacuna del coronavirus, hemos demostrado que estamos inmunizados ante las críticas, pero el pueblo quiere culpables, y yo lo entiendo, así que les voy a dar unos cuantos. Nos quieren meter en una ciénaga moral y necesitamos que los naranjitos nos echen una mano. El otro día recordaba en los papeles Javier Gómez de Liaño que George Orwell sentía un gran desprecio por los políticos y calificaba este mundo como «un montón de mentiras, fraudes, estupidez, odio y esquizofrenia», o algo así, pues claro, qué se creían que era esto.

- Jefe, Arrimadas al aparato.

- Inés, ¿cómo estás? Sé que haces un sobreesfuerzo después del parto pero ya ves en qué momento estamos, así que agradezco doblemente tu colaboración, no te pesará. Tenemos muy buena comunicación con Edmundo, qué lástima que antes no nos entendiéramos, pero agua pasada no mueve molino, así que lo importante ahora es hacer cosas juntos. Dime, ¿cuándo nos podemos sentar para hablar de los Presupuestos?, no todo va a ser pandemia. Vale, se lo dices a Adriana y nos vemos. Oye, dale un beso al niño, a Álex, de parte de Begoña y mía. Jaime Sabines había dejado por escrito:

Los días inútiles son como una costra

de mugre sobre el alma.

Hay una asfixia lenta que sonríe,

que olvida, que se calla.¿Quién me pone

estos sapos en el pechocuando no digo

nada?

hay un idiota como yo andando,

platicando con gentes y fantasmas,

echándose en el lodo y escarbando

la mierda de la fama.