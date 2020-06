Un asunto malo, malo

Con el sigilo de una epidemia política, de un solo infectado aparente (al menos por el momento) pero con gran poder de corrosión del sistema, se ha ido introduciendo en nuestra agenda de preocupaciones el caso del Rey emérito. Sería tonto pensar que el problema reside en el alcance jurídico de su inviolabilidad. La salud del sistema no sería compatible con la imposibilidad de investigar al menos lo realmente sucedido, dada la gravedad de las acusaciones, y el prestigio democrático de España sufriría si los hechos tuvieran que ser averiguados y en su caso perseguidos por un tribunal suizo. Se quiera ver o no, ha empezado una cacería, en la que para muchos la pieza mayor ni siquiera será el Rey emérito, sino la propia Monarquía. Una vez declarado el incendio, el cortafuegos certeramente abierto en su día (la abdicación) no será suficiente para evitar el avance del fuego.