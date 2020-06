Perversión lingüística y «nueva normalidad»

El sociólogo Amando de Miguel, en su libro 'La perversión del lenguaje' (Espasa-Calpe, 1985, 1ª edición) hablaba ya hace muchos años de la «degeneración de nuestro idioma..., que ha empezado por las clases cultiparlantes, los comunicadores y comunicólogos». Y así es, ya que año tras año observamos con preocupación como el uso de nuestra lengua está cada día que pasa más pervertido e, incluso, dificulta la comunicación, esencial en una vida en sociedad como es la nuestra.

Es curioso como ciertas clases 'cultiparlantes', aquellos que deberían usar el lenguaje con una mayor propiedad, lo utilizan más para confundir que para comunicar, y sobre todo en ciertos estamentos, como el político, el judicial o el económico. Y qué decir del ámbito de la medicina, donde en muchas ocasiones no se sabe cambiar de registro en base al interlocutor que se tiene enfrente (no es lo mismo decirle a un paciente que tiene un simple «dolor de cabeza» que decirle que tiene «cefalea histamínica», término con el cual dicho paciente, impactado por el tecnicismo, sufriría, posiblemente, un ataque al corazón).

También la enseñanza misma ha sufrido la mano perversa de algún 'cultiparlante exquisito', como bien expresaba Salvador Rus Rufino, doctor en Filosofía e Historia, quien escribía en el año 2005: «La nueva terminología que se impuso tras aprobarse la LOGSE cambió algunos términos que se consideraban desfasados». Se hablaba de «permanencia en el ciclo» cuando un alumno repetía curso, o de «promoción» en el caso de pasarlo, aún en el supuesto de tener un buen número de suspensos. Algo que me llamó la atención enormemente durante mi etapa docente fue el tener que cambiar un término muy querido por el alumnado, el «recreo», por el sintagma «segmento de ocio» (¡manda narices!, digo yo), porque, como decía aquella ley, «la vida del alumno está dividida en segmentos de aprendizaje y ocio perfectamente equilibrados para no provocar traumas psicológicos» (un cierto «trauma psicológico» me produjo a mí cuando escuché por primera vez esa expresión).

Pues bien, en tiempos de pandemia como los que vivimos en la actualidad, me chocan algunas expresiones que se están utilizando habitualmente y que, desde mi punto de vista, no se ajustan a lo que realmente se quiere decir y que, además, son falsas en su propia esencia. Voy a referirme, simplemente, a dos de las más utilizadas: una, «distanciamiento social», que como bien decía una usuaria de una conocida red social, «debería decirse 'distanciamiento físico', ya que el 'distanciamiento social' es algo que, desgraciadamente, ya es habitual desde hace tiempo», y a lo que yo añadiría que es también perverso y contrario a una vida en sociedad, cada vez con más distancias; y la segunda expresión, «nueva normalidad», que cuando la escucho me pregunto: ¿es que lo de antes no era normal?, ¿no sería mejor decir únicamente «normalidad»? Porque esa «nueva normalidad», con el adjetivo «nueva» utilizado en sentido positivo, ¿será mejor?; además, si es «normalidad», ¿por qué «nueva»?

No sé si esta «nueva normalidad» va a ser mejor, pero si va a traer consigo algunas de las actividades, comportamientos y usos que hemos tenido que llevar a cabo durante esta fatídica pandemia€, apaga y vámonos. A esta sociedad, y muy especialmente a la española, le costaría mucho habituarse y ver como «normal» no poder dar un abrazo, no poder compartir trabajo con tu compañero, no poder visitar a unos padres en un centro geriátrico, no poder acudir a determinados sitios sin hacer cola... No, no me gusta la «nueva normalidad».