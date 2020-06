Taparse la boca

Qué rápido nos acomodamos –a veces– a los cambios, ya a casi nadie le parece raro caminar o interactuar con otro a través de una mascarilla, lo extraño y lo que chirría es ver a gente que todavía vive como si no hubiera pasado nada y anda por el mundo a boca descubierta en un bostezo de mente perezosa. No hace siquiera unos meses que las mascarillas eran un insólito accesorio, tan exótico como agotado, tan deseado como polémico; ahora ya no sólo hay de sobra, sino que además para todos los gustos, de variados colores, con pequeñas o grandes banderas, con dibujos y estampados o tuneados de cualquier otra manera, en el intento de convertirlo en una prenda más y extender –si cabe– su oportuno y necesario uso; si alguien no encuentra la suya no será por falta de oferta, y si le pillan tampoco de demanda. No son pocos los denunciados que se han llevado una buena multa al bolsillo, hay quien solo aprende a golpe de cartera, será por los golpes que llevan acumulados en la cabeza. La capacidad de acostumbrarnos a cualquier necesidad no es nada nuevo, es algo que nos mantiene vivos desde hace tiempo, cuando falta una cosa buscamos otra y si algo sobra pues lo dejamos de lado como si no fuera con nosotros, sin embargo hay hábitos a los que es más difícil renunciar y vicios que es complicado dejar atrás. En España, por ejemplo, tenemos la mala costumbre cada vez más extendida de atacarnos unos a otros sin medida, empujados por el mal ejemplo de los políticos; las discusiones no llevan a ningún otro sitio que a la pelea y parece que somos incapaces de crear espacios de acuerdo.

Lo que vendría bien que se pusieran algunos, más que una mascarilla, es una mordaza o un bozal, porque tampoco se distingue bien si hablan o ladran.