Unidireccional jarabe democrático

Palabras de D. José Luis-Martínez Almeida que yo suscribo: «El problema de Pablo Iglesias es, básicamente, que quien iba a vivir en Vallecas toda su vida, ahora vive en Galapagar. Que quien estableció un límite de mandatos en Podemos de 4 años, luego lo amplió a 8 y este fin de semana, a hurtadillas, ha dicho que tiene carácter indefinido. Que quien no iba a cobrar más de tres veces el salario mínimo interprofesional, ha decidido que ya no va a haber límite salarial para él. Y la paradoja final que resume y la estampa, que dice quien es Pablo Iglesias, es la de aquella persona que disfrutaba mientras se pegaba a la policía nacional. Y ahora, sin embargo, tiene que estar la Guardia Civil en la puerta de su casa, no porque haya manifestantes violentos, sencillamente, porque hay manifestantes en la puerta de su casa no violentos. Y en este momento lo que tendría que hacer es salir y dar la gracias a la Guardia Civil. Pedir disculpas a las Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado por lo que dijo de ellas, cuando se dedicaban a proteger el ejercicio de los derechos y libertades de Pablo Iglesias. No deja de ser irónico que quien comenzó su carrera alentado scratches y diciendo lo poético que era ver como se le pegaba a la Policía Nacional, acabe siendo protegido por la Guardia Civil, precisamente, del pueblo».

Venancio Rodríguez Sanz

Málaga